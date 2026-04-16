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क्या अब भारत रूस से तेल नहीं खरीद पाएगा? अमेरिका के ट्रेजर सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
Russia Oil India: भारत रूस से तेल खरीदने की एक महीने की छूट का एक बड़ा लाभार्थी रहा है, उसे इससे काफी फायदा हुआ है. लेकिन, अब अमेरिका इस छूट को आगे नहीं बढ़ा रहा है.
Russia Oil India: भारत का अब रूस से तेल खरीदना फिर मुश्किल हो सकता है. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को प्रतिबंधों में दी गई छूट को आगे नहीं बढ़ाने का ऐलान किया. इस छूट के तहत भारत समेत कई देशों को रूस और ईरान से तेल खरीदने की अनुमति थी.
भारत तेल खरीद में मिली छूट का एक प्रमुख लाभार्थी था, जिससे ईरान युद्ध के चलते खड़े हुए वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने में आसानी हो रही थी. हालाकि, अमेरिकी राजनेताओं ने इस छूट की कड़ी आलोचना की है. उनका कहना कि इस छूट से रूस और ईरान पर पड़ रहे वित्तीय दबाव कम हुआ और उन्हें आर्थिक रूप से फायदा पहुंचा.
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अमेरिका ने क्या बताया छूट न बढ़ाने का कारण
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका, रूस और ईरान के तेल से जुड़े सीमित लेन-देन की अनुमति देने वाले जनरल लाइसेंस को आगे नहीं बढ़ाएगा. उन्होंने लगातार बढ़ रहे भू-राजनीतिक तनाव का हवाला दिया है.
उन्होंने कहा, अमेरिका रूस-ईरान के तेल से जुड़े जनरल लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे. यह वह तेल था जो 11 मार्च, 2026 से पहले समुद्र में था. वह सारा तेल अब इस्तेमाल हो चुका है.
ईरान के तेल उद्योग पर प्रतिबंध जारी
अमेरिका ने यह भी घोषणा कि वह ईरान के तेल उद्योग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को और कड़ा कर रहा है. इस कारण यह है कि तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ को बंद रखना जारी रखे हुए है.
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मोहम्मद हुसैन शमखानी का नेटवर्क भी बैन
ट्रेजरी विभाग ने बताया कि ईरानी तेल शिपिंग के बड़े कारोबारी मोहम्मद हुसैन शमखानी के नेटवर्क में काम करने वाले दो दर्जन से ज्यादा लोगों, कंपनियों और ऑयल टैंकर पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. इस नए दंडात्मक कदम का निशाना तेल परिवहन का बुनियादी ढांचा है. वह शमखानी परिवार जैसे अभिजात वर्ग को निशाना बना रहा है, जो ईरानी लोगों की कीमत पर मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं.
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