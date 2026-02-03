  • Hindi
क्या मॉस्को से तेल नहीं खरीदेगा भारत? फिर कैसे बचेगी भारत-रूस की दोस्ती?

India Russia Relations: भारत की ओर से आए बयानों ये कहीं नहीं कहा गया है कि भारत रूस का तेल नहीं खरीदेगा. ये एकतरफा दावा ट्रंप की ओर से किया जा रहा है.

Published: February 3, 2026 8:44 AM IST
By Vineet Sharan | Edited by Vineet Sharan
India Russia Relations: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान करते समय जो बयान दिया उसमें एक बात चुभने वाली है. ट्रंप ने कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जिससे यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर दबाव पड़ेगा. इससे सवाल उठता है कि क्या भारत रूस से सचमुच तेल नहीं खरीदेगा और इसका भारत रूस की दोस्ती पर क्या असर पड़ेगा?

5 मौके जब रूस ने साबित किया खुद को दोस्त नंबर 1

  1. 1971 युद्ध में जब अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा तो रूस ने अपनी नौसेना को भारत की ओर भेजा और अमेरिकी कार्रवाई रोक दी.
  2. अमेरिका और चीन ने जब-जब कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया तब-तब रूस ने प्रस्ताव पर वीटो किया.
  3. रूस ने भारत को हमेशा हथियार और तकनीक से मदद की है. भारत के 55 से 60 फीसदी तक हथियार रूस से ही आयात होते हैं.
  4. रूस ने हमेशा भारत को निर्बाध तेल और गैस की आपूर्ति की है.
  5. रूस भारत का व्यापार, परमाणु और स्पेस में भी बड़ा साझेदार रहा है. पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत रॉकेट से ही लॉन्च किया गया था.

क्या भारत नहीं खरीदेगा रूस से तेल

ट्रंप की ओर से कहा गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा. पर भारत-अमेरिका ट्रेड डील फाइनल होने के बाद आए पीएम मोदी के बयान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है. इसलिए य स्पष्ट नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं.

क्या तेल न खरीदने पर भारत-रूस के संबंध प्रभावित होंगे

भारत और रूस की दोस्ती खनिज तेल की खरीद तक सीमित नहीं है. नई दिल्ली ने मॉस्को के साथ दूसरे स्ट्रेटेजिक संबंध बनाए रखे हैं. रूस भारत को मिलिट्री हार्डवेयर देने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ है. दोनों देश अपने संबंधों को विशेष बताते हैं और BRICS और शंघाई सहयोग संगठन में मिलकर काम करते हैं. इसके अलावा तेल पर खरीद पर ये रोक भी अस्थाई ही रहने की उम्मीद है क्योंकि यूक्रेन युद्ध बंद होते ही अमेरिकी प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे.

