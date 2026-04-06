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क्या जंग में कूदेगा ईरान का एक और दोस्त? सभी तेल और गैस प्लांट उड़ाने की धमकी दी, कौन है अमेरिका-इजरायल का ये नया दुश्मन?
ईरान समर्थित इराकी समूह 'कताइब हिज़्बुल्लाह' ने कहा है कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य को जबरदस्ती फिर से खोलने का प्रयास किया गया तो वह अमेरिकी और इजरायली ऊर्जा ढांचों पर हमले करेगा.
Iran vs America War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बिजली संयंत्रो और पुलों पर हमला करने की धमकी दी है. इसके बाद ईरान के एक और सहयोगी ने जंग में उतरने की चेतावनी दे दी है. ईरान समर्थित इराकी समूह ‘कताइब हिज़्बुल्लाह’ ने कहा है कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य को जबरदस्ती फिर से खोलने का प्रयास किया गया तो वह अमेरिकी और इजरायली ऊर्जा ढांचों पर हमले करेगा.
ईरान की प्रेस टीवी के अनुसार, कताइब हिज़्बुल्लाह के महासचिव अबू हुसैन अल-हामिदावी ने कहा है कि होर्मुज को फिर से खोलने के लिए उठाया गया कोई भी जबरदस्ती वाला कदम गंभीर परिणामों को जन्म देगा. ईराकी शिया मिलिशिया के चीफ ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य दुश्मनों के लिए बंद रहेगा.
रिपोर्ट के अनुसार, अल-हामिदावी ने कहा कि मौजूदा स्थिति में बीच का कोई रास्ता नहीं बचा है. या तो सभी के लिए सुरक्षा हो, या किसी के लिए भी नहीं. या तो सभी के लिए समृद्धि हो, या हर कोई उससे वंचित रहे. अल-हामिदावी ने नागरिक बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमलों की निंदा की है और लेबनान में हिज्बुल्लाह को समर्थन देने के लिए चंदा जुटाने की बात भी कही है.
ईरान के समर्थन में कितने हथियारबंद गुट हैं?
कई ऐसे हथियारबंद समूह हैं जो ईरान से बाहर रहकर इसके प्रॉक्सी के रूप में काम करते रहे हैं. इनमें गाजा में हमास, लेबनान में हिज्बुल्लाह, यमन में हूती और इराक में कताइब हिज़्बुल्लाह प्रमुख हैं. इनके अलावा सीरिया और बहरीन में ईरान समर्थित हथियार बंद गुट एक्टिव हैं.
होर्मुज को लेकर ईरान ने क्या कहा है?
ईरान का कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद नहीं है बल्कि यह उसके नियंत्रण में है. ईरान ने ये भी कहा है कि इस समुद्री रास्ते को लेकर कोई भी फैसला केवल ईरान और ओमान ही करेंगे. इस बीच ईरानी नौसेना ने रविवार, 5 अप्रैल को कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें अब पुरानी स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता. खासकर अमेरिका और इजरायल जैसे विरोधियों के लिए.
ईरान की सरकार समर्थित प्रेस टीवी के अनुसार, ईरान फारस की खाड़ी में एक नई क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहा है. यह दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि क्षेत्र में स्थिरता बाहरी ताकतों की मौजूदगी के बिना, क्षेत्र के देशों द्वारा ही बनाए रखी जानी चाहिए. ईरानी नेवी ने कहा है कि अमेरिका के नेतृत्व वाली बाहरी शक्तियां अब इस क्षेत्र को मनमाने ढंग से प्रभावित नहीं कर सकतीं.
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