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क्या होर्मुज में हारेगा ईरान? आ रहा 50,000 टन का अमेरिकी युद्धपोत USS Tripoli
USS Tripoli: यह युद्ध पोत ईरान की जमीन पर सैनिक उतारने में भी सक्षम है. यह अगले दो तीन दिन में ईरान के तटों के पास पहुंच सकता है.
USS Tripoli: ईरान युद्ध के 21वें दिन अब अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को खोलने के लिए पूरा जोर लगा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप के इस नए टारगेट को पूरा करने के लिए अगला हफ्ता अहम होगा क्योंकि 50,000 टन का USS Tripoli जो एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप (जल-थल युद्धपोत) है ईरान की ओर तेजी से आ रहा है.
इस बात की प्रबल संभावना है कि USS Tripoli का इस्तेमाल ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय तेल परिवहन के लिए खोलने और पानी के इस सीमित मार्ग में आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है.
2000 से ज्यादा सैनिक तैनात
इस युद्धपोत पर 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट (MEU) के 2000 से ज़्यादा मरीन सैनिक सवार हैं. यह जल्द उत्तरी अरब सागर में युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेगा.
ताकत
- F-35, MV-22 Osprey और MH60S Seahawk हेलीकॉप्टर तैनात
- लैंडिंग शिप डेक (LSDs) से दुश्मन की जमीन पर मरीन सैनिकों को उतारने में सक्षम
- USS Tripoli 844 फीट लंबा है और इसका वजन 50 हजार टन है
अभी क्या है लोकेशन और कब तक पहुंचेगा
इस विशाल जहाज फिलहाल श्रीलंका के दक्षिण में, दक्षिणी हिंद महासागर में है. यह ओमान की खाड़ी में USS Abraham Lincoln कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की ताकत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है. इस युद्धपोत के 22-23 मार्च के आस-पास युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की उम्मीद है.
ट्रंप ने कहा, सैनिक नहीं भेजूंगा
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की संभावना खुली रखी है कि क्या वह ईरान में सैनिक भेजेंगे. राष्ट्रपति ट्रंप ने से कहा, नहीं, मैं कहीं भी सैनिक नहीं भेज रहा हूं. अगर मैं ऐसा कर रहा होता, तो मैं यकीनन आपको नहीं बताता, लेकिन मैं सैनिक नहीं भेज रहा हूं.
क्या कह रहे विशेषज्ञ
विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध की स्थिति और तेजी से बदलते हालात को देखते हुए, अमेरिका जमीन पर सैनिक उतारने से पहले कोई घोषणा नहीं करेगा, क्योंकि यह सब युद्ध के बदलते स्वरूप और ईरान की तरफ से खाड़ी देशों की ओर बढ़ते तनाव पर निर्भर करेगा.
कितना खतरनाक है होर्मुज
हॉर्मुज जलडमरूमध्य अपने सबसे संकरे बिंदु पर केवल 33 किलोमीटर चौड़ा है, और इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ईरान के लिए जहाज़ों को निशाना बनाने और तेल संकट पैदा करने की कोशिशों में मददगार साबित होती है. बता दें कि 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से ही होर्मुज बाधित है, जिससे दुनिया भर में तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं.
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