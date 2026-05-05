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Will Iran Us War Resume Uae Attacked With 12 Ballistic Missiles Ceasefire Under Strain

फिर शुरू होगा ईरान-अमेरिका युद्ध? संयुक्त अरब अमीरात पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, सीजफायर पर संकट

UAE ने कहा है कि अप्रैल की शुरुआत में सीजफायर लागू होने के बाद से यह पहली बार है जब उस पर ईरान की तरफ से हमला हुआ है. UAE के फुजैराह ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरानी हमलों से आग भी लग गई जिसमें तीन भारतीय घायल हो गए.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

US-Iran War: पश्चिम एशिया में एक बार फिर अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है. ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार की है. UAE ने कहा है कि उसकी हवाई रक्षा प्रणालियों ने 12 बैलिस्टिक मिसाइलों, तीन क्रूज मिसाइलों और चार ड्रोन को हवा में ही नष्ट किया है. अधिकारियों ने पुष्टि की कि इन हमलों में तीन लोग मामूली रूप से घायल भी हुए हैं.

ओमान में भी बुखा में श्रमिकों के रहने वाली एक आवासीय इमारत पर हमला हुआ है. इसमें दो विदेशी नागरिक घायल हो गए. कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है और आस-पास की खिड़कियों के शीशे टूट गए. ओमान के अधिकारियों ने हमले के स्रोत की पुष्टि नहीं की है.

ईरान ने क्या कहा?

ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की जिम्मेदारी लेने से परहेज किया है. वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और UAE, दोनों को ही “फिर से दलदल में फंसने” से बचना चाहिए.

कैसे फिर बढ़ गया तनाव?

यह सब तब शुरू हुआ जब सोमवार को अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने “प्रोजेक्ट फ़्रीडम” नाम से एक नए मिशन की घोषणा की. ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों को रास्ता दिखाना शुरू करेगा. ट्रंप ने कहा कि ईरान, मध्य-पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका की भलाई के लिए हम जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित रूप से बाहर निकालेंगे. इसके बाद ईरान ने चेतावनी दी कि कोई भी विदेशी सैन्य बल, खासकर अमेरिकी सेना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास आती है या फारस की खाड़ी में घुसने की कोशिश करती है तो हमला किया जाएगा.

US सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैडली कूपर ने भी हालात बिगड़ने के संकेत दिए हैं. एडमिरल ब्रैडली कूपर ने पत्रकारों से कहा है कि मैं इस बात की विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा कि सीजफायर खत्म हो गया है या नहीं. उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुख्य बात यह है कि हम वहां केवल एक रक्षात्मक बल के रूप में मौजूद हैं. हम वहां वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं ताकि वे फारस की खाड़ी से बाहर निकल सकें.

CNN ने US सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैडली कूपर के हवाले से बताया है कि ईरान ने US नौसेना के जहाजों को निशाना बनाकर कई क्रूज मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए. इसके जवाब में अमेरिका ने सोमवार को होर्मुज में ईरान की छह छोटी नावों को नष्ट कर दिया. हालांकि, ईरान के सरकारी मीडिया ने इस दावे को खारिज कर दिया है.

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सीजफायर पर संकट

ताजा हालात ऐसे बने हैं जिससे खाड़ी देशों और पूरे पश्चिम एशिया पर एक बार फिर युद्ध का संकट मंडराने लगा है. UAE ने कहा है कि अप्रैल की शुरुआत में सीजफायर लागू होने के बाद से यह पहली बार है जब उस पर ईरान की तरफ से हमला हुआ है. बता दें कि UAE के फुजैराह ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरानी हमलों से आग भी लग गई जिसमें तीन भारतीय घायल हो गए.