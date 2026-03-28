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क्या अब बन जाएगा इस्लामिक नाटो? ईरान युद्ध के बीच इन मुस्लिम देशों को इस्लामाबाद में जुटा रहा पाकिस्तान, क्या है मुनीर का प्लान
इस्लामिक NATO बनाने का सपना पाकिस्तान का ही है. दुनिया भर के सभी इस्लामिक देशों के बीच पाकिस्तान इकलौता देश है जो परमाणु ताकत है. पाकिस्तान के सेना प्रमुख इसे भुनाना चाहते हैं.
Islamic Nato: पाकिस्तान लंबे समय से मुस्लिम देशों का सैन्य संगठन बनाने के लिए कोशिशें कर रहा है. ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद ये कोशिश फिर से जोर पकड़ रही है. इस्लामिक नाटो या मुस्लिम देशों का सैन्य गठबंधन बनाने की ख्वाहिश लंबे समय से पकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी पाले हुए हैं. अब इसे फिर से असली रूप देने की कोशिशें तेज हो गई हैं.
पाकिस्तान में होने वाली है बड़ी बैठक
पाकिस्तान इस समय खुद भी अंदरूनी अस्थिरता से जूझ रहा है. इसके साथ ही तालिबान-शासित पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान की सैन्य झड़प हो चुकी है. इस बीच इसने तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब को एक अहम बैठक के लिए आमंत्रित किया है. पाकिस्तान 30 मार्च को इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक की मेजबानी करने जा रहा है. इस बैठक में क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा होगी, जिसमें अमेरिका-ईरान युद्ध का मुद्दा भी शामिल है. मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों के साथ की जा रही इस बैठक को अहम माना जा रहा है क्योंकि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से इस तरह की यह पहली बैठक होगी.
क्या है इस्लामिक NATO की योजना?
कुछ महीने पहले, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाने की कोशिश हुई था. पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस पैक्ट हो भी चुका है. इसमें तुर्की को शामिल करने की कोशिश लंबे समय से हो रही है. इस्लामिक NATO बनाने का सपना पाकिस्तान का ही है. दुनिया भर के सभी इस्लामिक देशों के बीच पाकिस्तान इकलौता देश है जो परमाणु ताकत है. पाकिस्तान के सेना प्रमुख इसे भुनाना चाहते हैं.
पाकिस्तान-सऊदी समझौता बनेगा आधार?
सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस पैक्ट हुआ था. इस दौरान जिस दस्तावेज पर दस्तखत हुए थे, उसमें कथित तौर पर यह कहा गया है कि “किसी भी सदस्य पर होने वाले किसी भी हमले” को दूसरे पर भी हमला माना जाएगा. यह बात NATO के अनुच्छेद 5 की ही तरह है. तुर्की, NATO जैसे बड़े सैन्य गठबंधन का पहले से ही सदस्य है. यह तकनीकी रूप से पाकिस्तान और सऊदी अरब से ज्यादा सक्षम भी है. यही कारण है इस्लामिक नाटो में तुर्की तो शामिल करने की कोशिश जोर-शोर से हो रही है.
कितना मुश्किल है इस्लामिक NATO बनाना?
एक ऐसा सैन्य गठबंधन बनाना जिसमें किसी एक सदस्य पर हमले की स्थिति में दूसरे को भी युद्ध में कूदना पड़े, आसान नहीं है. उदाहरण के लिए पाकिस्तान का सऊदी के साथ रक्षा समझौता तो हो गया है लेकिन, ईरान के रियाद पर लगातार हमलों के बावजूद अभी तक पाकिस्तान ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़प के दौरान भी सऊदी अरब ने खुद को बयान देने तक ही सीमित रखा. सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पाकिस्तान का भारत के साथ युद्ध होता है तो क्या कोई सहयोगी देश सीधे जंग में उतरेगा? वैश्विक कूटनीति की मजबूरियों के कारण पाकिस्तान का ये सपना पूरा होना मुश्किल ही लगता है.
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