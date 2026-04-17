By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या पूरे मिडिल ईस्ट में आ जाएगी स्थाई शांति, लेबनान-इजरायल में सीजफायर, ईरान-अमेरिका की डील भी जल्द संभव?
Peace in Middle East: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान हमें 'न्यूक्लियर डस्ट' (परमाणु धूल) देने पर सहमत हो गया है और दोनों देशों के बीच जल्द डील फाइनल हो सकती है.
Iran Enriched Uranium: इजरायल-लेबनान के बीच 10 दिन के सीजफायर का ऐलान हो गया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ईरान और अमेरिका डील के बेहद करीब हैं. ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को सौंपने पर सहमति जताई है. यानी 6 हफ्ते की जंग और तबाही के बाद अब मध्य पूर्व में स्थाई शांति का रास्ता खुल रहा है.
लेबनान सीजफायर पर क्या बोले ट्रंप
ट्रंप ने ऐलान किया कि इजरायल और लेबनान 10 दिन के सीजफायर पर राजी हो गए हैं. इस कदम का मकसद पूरे इलाके में तनाव को कम करना है. यह सीजफायर न्यूयॉर्क के समय के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा.
स्थाई शांति के लिए होगा काम
ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन को निर्देश दिया कि वे इजरायल और लेबनान के साथ मिलकर एक स्थायी शांति कायम करने की दिशा में काम करें.
ईरान न्यूक्लियर डस्ट देने को तैयार?
एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, वे हमें ‘न्यूक्लियर डस्ट’ (परमाणु धूल) देने पर सहमत हो गए हैं. इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि हम कोई समझौता कर लेंगे. समाधान बहुत जल्द निकलेगा.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह न्यूक्लियर डस्ट ईरान का वही 440 किलोग्राम 60 फीसदी एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि इसे 90 फीसदी तक एनरिच किया जाए तो 10 से 15 परमाणु बम बन सकते हैं.
ईरान का 46 साल पुराना परमाणु कार्यक्रम
ईरान में इस्लामिक क्रांति आने के बाद 1979 से ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर गुप्त रूप से काम कर रहा है, जिसमें यूरेनियम का संवर्धन भी शामिल है. यानी अगर ट्रंप की यूरेनियम सौंपने वाली बात ईरान मान लेता है, तो यह दोनों देशों के बीच डील का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा.
डील के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं ट्रंप
ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता हो जाता है और उस पर इस्लामाबाद में हस्ताक्षर होते हैं, तो वे वहां जा सकते हैं. ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ईरान उन शर्तों पर सहमत हो गया है, जिनका वह लंबे समय से विरोध कर रहा था.
क्या हैं ट्रंप की शर्तें
- ईरान को परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना
- परमाणु सामग्री अमरिका को सौंपना भी इसमें शामिल है
- मुफ्त तेल और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को खोलना
ईरान क्या कह रहा है
तेहरान ने सार्वजनिक तौर पर इनमें से किसी भी रियायत की पुष्टि नहीं की है. ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अमेरिका शर्ते थोप रहा है. दूसरे राउंड की बातचीत के बात ही बात आगे बढ़ेगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें