चीन की चिंताओं को दरकिनार करते हुए अमेरिकी स्पीकर नैंसी पैलोसी मंगलवार को ताइवान पहुंचीं. नैंसी के ताइवान पहुंचने के घंटेभर से भी कम समय में चीन ने ताइवान को धमकी दी. चीन ने ताइवान को टारगेटिड हमलों की धमकी दी है. चीन के खुलेआम ताइवान को सैन्य हमले की धमकी देने के साथ ही अमेरिका से कहा है कि वह आग से खेल रहा है. इस बीच खबर है कि चीन के 21 लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा के पास उड़ान भरी है.Also Read - चीन की चेतावनी को नजरंदाज करते हुए ताइवान पहुंचीं अमेरिकी स्पीकर नैंसी पलोसी, लेवल-2 का अलर्ट जारी

21 PLA aircraft (J-11*8, J-16*10, KJ-500 AEW&C, Y-9 EW and Y-8 ELINT) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on August 2, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/F5Qf2OVXao pic.twitter.com/1EJEdsDQGM

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 2, 2022