Canada के PM Trudeau ने फिर दिखाए तेवर, आरोप दोहराते हुए कहा- 'अपने देश में ऐसी कार्रवाई स्वीकार नहीं करेंगे'

खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर (Hardeep Singh Nijjar) की हत्या को लेकर भारत और कनाडा (Canada News) के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने एक बार फिर निज्जर की हत्या के पीछे भारत के एजेंट के अपने आरोपों को दोहराया है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार इन आरोपों को गंभीरता से ले और हमारे साथ मिलकर काम करे.

#WATCH | Canadian PM Justin Trudeau says, “I call upon the Govt of India to work with us, to take seriously these allegations and to allow justice to follow its course.”

