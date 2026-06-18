दक्षिण लेबनान नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका में बोले इजरायली राजदूत, हिज्बुल्लाह के हमले में मारा गया आईडीएफ का रिजर्व सैनिक

Southern Lebanon: अमेरिका में इजरायल के राजदूत माइकल लीटर ने बताया कि इजरायल की दक्षिणी लेबनान से हटने की कोई योजना नहीं है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 18, 2026, 1:54 PM IST
दक्षिण लेबनान नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका में बोले इजरायली राजदूत, हिज्बुल्लाह के हमले में मारा गया आईडीएफ का रिजर्व सैनिक
हिज्बुल्लाह के विस्फोटक हमले में आईडीएफ का एक रिजर्व सैनिक मारा गया और 7 अन्य घायल हो गए. (photo credit, IANS, File Photo)

Southern Lebanon: दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्लाह विस्फोटक हमले में आईडीएफ का एक रिजर्व सैनिक मारा गया और 7 अन्य घायल हो गए. द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू के करीबी अधिकारी का कहना है कि इजरायल दक्षिणी लेबनान में सेना बनाए रखने को लेकर अमेरिका के साथ ‘सख्त’ बातचीत कर रहा है.

और पढ़ें: लेबनान और इजरायल बॉर्डर पर तैनात हुई Indian Army,  क्यों 600 भारतीय सैनिक इस युद्ध में धकेले गए

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि इजरायल दक्षिणी लेबनान में अपनी सेना की तैनाती जारी रखने के मुद्दे पर अमेरिका के साथ “सख्त बातचीत” कर रहा है. अधिकारी का कहना है कि इजरायल का अपने रुख से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है.

इजरायल के राजदूत का बयान

अमेरिका में इजरायल के राजदूत माइकल लीटर ने ‘मॉर्निंग एडिशन’ को बताया कि इजरायल की दक्षिणी लेबनान से हटने की कोई योजना नहीं है. यह बात इजरायल अधिकारियों के पहले से तय रुख को और मजबूत करती है और ईरान के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में हुए समझौते में संभावित मतभेद को उजागर करती है. लीटर ने कहा, म दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे, और तेहरान के सिरफिरे लोगों को इसमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है.

इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी यही कहा था

लीटर की बातें इजरायल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ के बयानों से मेल खाती हैं, जिन्होंने इस हफ़्ते कहा था कि इजरायल लेबनान, सीरिया या गाजा से पीछे नहीं हटेगा, “मौजूदा और भविष्य में आने वाले सभी दबावों के बावजूद.

ईरान का अलग रुख

यह रुख ईरानी अधिकारियों के बयानों से अलग है, जिनका कहना है कि लेबनान वाशिंगटन के साथ बनी एक व्यापक समझ का हिस्सा है. ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि लड़ाई रोकने का फैसला लेबनान समेत “सभी मोर्चों” पर लागू होगा.

लीटर ने इस व्याख्या को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि ट्रंप प्रशासन का रुख “बिल्कुल साफ” था कि ईरान के साथ किसी भी समझौते का “दक्षिणी लेबनान से हमारे हटने से कोई लेना-देना नहीं है.

यह विवाद 60 दिनों के प्रस्तावित युद्धविराम को लेकर बनी अनिश्चितता का हिस्सा है. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अन्य अनसुलझे मुद्दों पर बातचीत का रास्ता खुल सकता है. लेबनान के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, लगभग 3,700 लेबनानी मारे गए और करीब 10 लाख लोग बेघर हो गए. लीटर ने जवाब दिया कि “हमने जिन लोगों को मारा है, वे हिज़्बुल्लाह के आतंकवादी हैं. हम आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाते हैं.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.