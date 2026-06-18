दक्षिण लेबनान नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका में बोले इजरायली राजदूत, हिज्बुल्लाह के हमले में मारा गया आईडीएफ का रिजर्व सैनिक

Southern Lebanon: दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्लाह विस्फोटक हमले में आईडीएफ का एक रिजर्व सैनिक मारा गया और 7 अन्य घायल हो गए. द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू के करीबी अधिकारी का कहना है कि इजरायल दक्षिणी लेबनान में सेना बनाए रखने को लेकर अमेरिका के साथ ‘सख्त’ बातचीत कर रहा है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि इजरायल दक्षिणी लेबनान में अपनी सेना की तैनाती जारी रखने के मुद्दे पर अमेरिका के साथ “सख्त बातचीत” कर रहा है. अधिकारी का कहना है कि इजरायल का अपने रुख से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है.
अमेरिका में इजरायल के राजदूत माइकल लीटर ने ‘मॉर्निंग एडिशन’ को बताया कि इजरायल की दक्षिणी लेबनान से हटने की कोई योजना नहीं है. यह बात इजरायल अधिकारियों के पहले से तय रुख को और मजबूत करती है और ईरान के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में हुए समझौते में संभावित मतभेद को उजागर करती है. लीटर ने कहा, म दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे, और तेहरान के सिरफिरे लोगों को इसमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है.
लीटर की बातें इजरायल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ के बयानों से मेल खाती हैं, जिन्होंने इस हफ़्ते कहा था कि इजरायल लेबनान, सीरिया या गाजा से पीछे नहीं हटेगा, “मौजूदा और भविष्य में आने वाले सभी दबावों के बावजूद.
यह रुख ईरानी अधिकारियों के बयानों से अलग है, जिनका कहना है कि लेबनान वाशिंगटन के साथ बनी एक व्यापक समझ का हिस्सा है. ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि लड़ाई रोकने का फैसला लेबनान समेत “सभी मोर्चों” पर लागू होगा.
लीटर ने इस व्याख्या को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि ट्रंप प्रशासन का रुख “बिल्कुल साफ” था कि ईरान के साथ किसी भी समझौते का “दक्षिणी लेबनान से हमारे हटने से कोई लेना-देना नहीं है.
यह विवाद 60 दिनों के प्रस्तावित युद्धविराम को लेकर बनी अनिश्चितता का हिस्सा है. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अन्य अनसुलझे मुद्दों पर बातचीत का रास्ता खुल सकता है. लेबनान के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, लगभग 3,700 लेबनानी मारे गए और करीब 10 लाख लोग बेघर हो गए. लीटर ने जवाब दिया कि “हमने जिन लोगों को मारा है, वे हिज़्बुल्लाह के आतंकवादी हैं. हम आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाते हैं.
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