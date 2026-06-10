क्या आने वाले दिनों में तेल की कीमत जाएगी 130 डॉलर प्रति बैरल के पार? अब तक होर्मुज से 'लीक ऑयल' से चल रहा था दुनिया का काम

Oil Price: होर्मुज में अशांति बनी हुई है लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में अभी भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है.

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(photo credit AI, for representation only)

Oil Price: करीब 100 दिन से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) अशांत और बाधित है. लेकिन, फिर भी दुनिया भर में तेल के दाम एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़े हैं. विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि ऐसा लंबे समय तक नहीं रहेगा. अगर होर्मुज आगे भी बाधित रहा तो कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 130 डॉलर के पार जा सकती है.

जेपी मॉर्गन के अनुसार, ईरान युद्ध के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाला दिखाई देने वाला ट्रैफिक बहुत कम है. यह युद्ध से पहले के स्तर का सिर्फ 15 फीसदी है. फिर भी, तेल की कीमतें उस खतरनाक स्तर तक नहीं बढ़ी हैं. कम से कम अभी तो नहीं. सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में इसका कारण तलाशने की कोशिश की है.

क्या होर्मुज से निकल रहा तेल ?

एक थ्योरी यह है कि बड़ी मात्रा में कच्चा तेल होर्मुज जलडमरूमध्य की दोहरी नाकेबंदी से बचकर निकल रहा है. इससे वैश्विक ऊर्जा तंत्र को झटके झेलने में काफी मदद मिल रही है.

जेपी मॉर्गन की ग्लोबल कमोडिटीज़ स्ट्रैटेजी की प्रमुख नताशा कानेवा ने बताया है कि नौसेना की नाकेबंदी और कमर्शियल ट्रैफिक में भारी गिरावट के बावजूद, बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी जलडमरूमध्य से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं. रैपिडन एनर्जी ग्रुप के संस्थापक और प्रेसिडेंट बॉब मैकनेली ने बताया कि वह इस बात से सहमत हैं कि गुप्त प्रवाह ने संकट को शायद कुछ हद तक कम किया है या उसमें देरी की है.

ट्रांसपोंडर बंद करने का खेल

विशेषज्ञों का कहना है कि इन तथाकथित “गुप्त प्रवाह” वाले टैंकर पकड़े जाने से बचने के लिए अपने ट्रांसपोंडर बंद करके नाकेबंदी से बच रहे होंगे. इन्वेस्टमेंट बैंक पाइपर सैंडलर के ग्लोबल एनर्जी इकोनॉमिस्ट और स्ट्रैटेजिस्ट जान स्टुअर्ट का अनुमान है कि मई में होर्मुज जलडमरूमध्य से हर दिन लगभग 2.9 मिलियन बैरल कच्चा तेल (क्रूड) निकला। इस अनुमान में लगभग 2.1 मिलियन बैरल उन जहाजों पर था जिन्होंने ईरानी संस्थाओं को टोल का भुगतान किया था. बाकी लगभग 900,000 बैरल “घोस्ट” (गुप्त) ट्रांजिट थे, यानी वे जहाज जो अंधेरे में ट्रांसपोंडर बंद करके जलमार्ग से गुजरे.

कितना तेल निकला

जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि मई के आखिरी दो हफ़्तों में गुप्त प्रवाह लगभग 2.1 मिलियन बैरल प्रति दिन था. हालांकि, युद्ध से पहले होर्मुज जलडमरूमध्य से रोजाना 15.6 मिलियन तेल निकलता था.

चीन ने आयात कम किया

चीन ने अपने कच्चे तेल के आयात में कटौती की है और इसके बजाय अपने बड़े स्टॉक का इस्तेमाल कर रहा है. इससे भी बाजार को राहत मिली है. पाइपर सैंडलर के स्टुअर्ट ने कहा, हालात और खराब होने वाले हैं. स्टुअर्ट का अनुमान है कि जुलाई और अगस्त में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत $130 प्रति बैरल होगी.