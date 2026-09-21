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क्या पाकिस्तान में बिकेगा 1000 रुपये लीटर पेट्रोल! शहबाज के मंत्री बोले, तेल-गैस की भारी कमी का खतरा

Pakistan: पाकिस्तान में ऊर्जा की कमी बढ़ती जा रही है क्योंकि खाड़ी के अहम शिपिंग रूट पर रुकावटों की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं.

Edited By: Vineet Sharan
Published: September 21, 2026, 10:40 AM IST
क्या पाकिस्तान में बिकेगा 1000 रुपये लीटर पेट्रोल! शहबाज के मंत्री बोले, तेल-गैस की भारी कमी का खतरा
पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक कहा है कि अगर देश में तेल गैस की भारी कमी हुई तो संकट गहरा सकता है. (photo credit, AI)

Pakistan: पिछले हफ्ते बढ़ीं तेल की कीमतों के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल 390.79 रुपये प्रति लीटर, जबकि हाई-स्पीड डीज़ल (HSD) 424.92 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता भारी बढ़ोतरी के विरोध में सिंध असेंबली तक गधे-गाड़ी की सवारी कर रहे हैं. इस बीच पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने देशवासियों को कड़ी चेतावनी दी है.

क्या कहा पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने

पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक कहा है कि अगर देश में तेल गैस की भारी कमी हुई तो संकट गहरा सकता है. यहां तक कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें 1000 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती हैं. पाकिस्तानी मीडिया नेटवर्क जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोलियम मंत्री ने लाहौर में पत्रकारों से तेल-गैस संकट के बारे में बातचीत की. उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका में तेल की कीमत तेजी से बढ़ रही है. पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 50 फीसदी बढ़ा है.

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महंगे तेल की वजह क्या है?

मध्य पूर्व में फिर से तनाव बढ़ने के बीच दुनिया भर में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. उधर, सऊदी अरब पर हूती विद्रोही बम बरसा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी संकेत दे रहे हैं कि वह ईरान पर नए हमले करने की तैयारी कर रहे हैं.

शुल्क भी खूब वसूल रही पाकिस्तानी सरकार?

  • पेट्रोल की कीमत 390.79 रुपये प्रति लीटर
  • हाई-स्पीड डीज़ल (HSD) की कीमत 424.92
  • पेट्रोल पर 114 रुपये प्रति लीटर टैक्स और शुल्क
  • और डीज़ल पर 100 रुपये प्रति लीटर टैक्स और शुल्क

सब्सिडी देने को मजबूर पाकिस्तान सरकार

तेल के बढ़ते दामों के बीच पाकिस्तान जनता को सस्ता तेल देने के लिए सब्सिडी दे रही है. इसके तहत मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंगची (मोटर रिक्शा) मालिकों को राहत दी जा रही है और उन्हें पेट्रोल पर 100 रुपये प्रति लीटर की छूट दी जा रही है. राहत पाने वाला शख्स अधिकतम 30 लीटर पेट्रोल ले सकता है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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