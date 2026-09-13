क्या एआई की रफ्तार धीमी होगी, 'इंसान को खत्म कर देने वाली चेतावनी' के बाद एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन क्या कह रहे दुनिया से?

AI: AI चैटबॉट 'क्लाउड' (Claude) बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने व्हिसलब्लोअर जैकब कॉक्सन के वायरल इस्तीफे के बाद यह चेतावनी जारी की है. कॉक्सन ने कहा था कि AI इंसानों के अस्तित्व के लिए खतरा बन रहा है.

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एलन मस्क ने बस इतना लिखा कि डारियो सही कह रहे हैं. (photo credit, IANS)

AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को विकसित करने की रफ्तार अभी तेज है. इसको धीमा करना होगा. एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन जैसे एआई के दिग्गजों ने दुनिया के ये नई चेतावनी दी है. एआई के दिग्गजों की यह अपील व्हिसलब्लोअर जैकब कॉक्सन के इस्तीफे के बाद आई है. जैकब कॉक्सन ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक में नौकरी छोड़ने के बाद चेतावनी दी थी कि एआई मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहा है.

कॉक्सन की ये बातें जेफ्री हिंटन की चेतावनी के कुछ समय बाद आई हैं. कनाडा के रिसर्चर हिंटन को अक्सर ‘AI का गॉडफादर’ कहा जाता है. उन्होंने चेतावनी दी थी कि सुपर-इंटेलिजेंट सिस्टम ‘इंसानों के खत्म होने का कारण’ बन सकते हैं. सुपरइंटेलिजेंस वह स्थिति है जब कोई आर्टिफिशियल सिस्टम किसी व्यक्ति, कंपनी या देश से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है.

क्या कह रहे एंथ्रोपिक के CEO ?

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एआई चैटबॉट ‘क्लाउड’ (Claude) बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने शनिवार को एक लेख प्रकाशित कर चेतावनी दी कि एआई कंपनियों के प्रमुखों को AI मॉडल की क्षमताओं को बेहतर बनाने की गति को धीमा करना होगा. प्रगति अभी भी तेज लगेगी, और हमें मिले समय का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा. उनकी ‘दूसरी चिंता’ ‘OpenAI-Hugging Face घटना’ है, जिसमें ‘एजेंट्स के एक समूह ने पूरी तरह से एक कट्टर ग्रुप की तरह काम किया’ और साइबर सुरक्षा हमले किए.

क्या सोचने को मजबूर हुए सीईओ ?

डारियो अमोदेई ने लेख में कहा कि दो चीजों ने उन्हें इस तकनीक को विकसित करने की होड़ के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर किया. मेरी पहली चिंता यह है कि लगभग इस गर्मी के बाद से, एई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण AI की अगली पीढ़ी को बनाने की एआई की बढ़ती क्षमता है. इस प्रक्रिया को ‘रिकर्सिव सेल्फ-इम्प्रूवमेंट’ (खुद को लगातार बेहतर बनाना) कहा जाता है, और जैसा कि हमने और दूसरों ने बताया है, यह पूरी इंडस्ट्री में, जिसमें एंथ्रोपिक भी शामिल है, होने लगा है.

सैम ऑल्टमैन की क्या राय ?

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने X पर लिखा, मैं डारियो की इस बात से सहमत हूं कि हमें इस नई तकनीक के विकास की गति को नियंत्रित करने की जरूरत है. हाल के हफ्तों में OpenAI में हमारी चर्चाओं का यह मुख्य विषय रहा है. स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को शामिल करने का विचार बहुत अच्छा है, और हम भी ऐसा ही करेंगे. हम जल्द ही और जानकारी देंगे.

क्या कह रहे एलन मस्क ?

Grok बनाने वाले और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने बस इतना लिखा कि डारियो सही कह रहे हैं. बता दें कि कॉक्सन ने कहा था कि उन्हें डर है कि एआई की प्रगति 2030 तक इंसानों का अस्तित्व खत्म कर सकती है, जिसके बाद ये सारी बहस शुरू हुई है.कॉक्सन ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए अपने इस्तीफे की घोषणा की और चेतावनी दी कि एंथ्रोपिक (Anthropic) और OpenAI जैसी कंपनियां ‘जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही हैं.