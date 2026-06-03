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भारत को झटका, क्या फिर टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? रूसी तेल के बाद अब क्या है अमेरिका का बहाना

US Tariffs on India: यूएसटीआर के अनुसार, भारत जबरदस्ती के श्रम से बने सामानों के आयात पर रोक लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहा है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 3, 2026, 10:30 AM IST
भारत को झटका, क्या फिर टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? रूसी तेल के बाद अब क्या है अमेरिका का बहाना
ट्रंप करीब 60 देशों पर फिर टैरिफ लगा सकते हैं.(photo credit IANS, for representation only)

US Tariffs on India: अमेरिका फिर भारत पर टैरिफ लगा सकता है. यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने भारत समेत 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ व्यापारिक कार्रवाई का प्रस्ताव रखा है. यूएसटीआर ने आरोप लगाया है कि ये अर्थव्यवस्थाएं जबरदस्ती के श्रम से बने सामानों के आयात पर रोक लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रही हैं. भारत इन देशों में से एक है.

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कौन-कौन से देश शामिल

अमेरिका की इस सूची में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, चीन, जापान, कुवैत, सऊदी अरब, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी शामिल हैं.

कितना टैरिफ लगेगा

एजेंसी के अनुसार, जिन अर्थव्यवस्थाओं ने पहले ही जबरन मजदूरी से बने उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है, या ऐसा करने का वादा किया है, उन्हें 10 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ देना पड़ सकता है. बाकी सभी पर 12.5 फीसदी ​​का शुल्क लगाया जा सकता है.

बड़ी बात

  • ये जांच इस साल 12 मार्च को शुरू की गई थी
  • लगभग 60 गवाहों के बयान और लगभग 500 टिप्पणियों से जांच

आगे क्या होगा

एजेंसी के निष्कर्षों के आधार पर अपने-आप टैरिफ लागू नहीं हो जाते; लेकिन यदि अमेरिकी प्रशासन आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो ‘धारा 301’ शुल्क, कोटा या अन्य व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

क्या है बयान

यूएसटीआर ने मंगलवार को जारी एक बयान में, कहा कि उसने 1974 के अमेरिकी ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत यह निष्कर्ष निकाला है कि इन 60 अर्थव्यवस्थाओं के कार्य, नीतियां और तौर-तरीके “अनुचित हैं. ये अमेरिकी व्यापार पर बोझ डालते हैं या उसे सीमित करते हैं. इस तरह वे अमेरिकी व्यापार कानून के तहत कार्रवाई के दायरे में आ जाते हैं.

अमेरिका ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर जेमिसन ग्रीर ने कहा, हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों का जबरदस्ती के श्रम से बने सामानों के आयात के मुद्दे को हल करने में नाकाम रहना अस्वीकार्य है. इससे अमेरिकी कामगारों को वैश्विक स्तर पर एक असमान मैदान पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है.

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, USTR ने उन अर्थव्यवस्थाओं के उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है जिनकी जांच की गई थी, और इस पर जनता से राय मांगी है. कुछ खास तरह के कपड़ों और टेक्सटाइल के आयात के लिए एक अलग टेक्सटाइल व्यवस्था का प्रस्ताव भी रखा गया है. यह घटनाक्रम उस समय आया है, जब दोनों देश एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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