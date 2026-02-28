  • Hindi
क्या ट्रंप इतनी आसानी से गिरा पाएंगे खामनेई को? परमाणु बम से दूर है, पर अपनी 5 ताकतों पर नाज है ईरान को

Iran Israel War: ईरान की मुख्य ताकत उसकी मिसाइलें, थल सेना, IRGC और उसका जटिल जमीनी युद्ध क्षेत्र है.

Published date india.com Updated: February 28, 2026 2:30 PM IST
Iran missiles
(photo credit reuters, for representation only)

Iran Israel War: ईरान पर हमला करने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन में साफ तौर पर कहा है कि वह चाहते हैं ईरान की सेना हथियार डाल दे. इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने भी कहा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं चला सकता. पर क्या खामेनेई और ईरान की सेना को झुका देना इतना आसान है, आइये समझते हैं ईरान की ताकत कहां छिपी है.

ईरान की मिसाइलें

ईरान के पास हजारों मिसाइलें हैं. इसमें बैलिस्टिक और क्रूज शामिल हैं, जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर है. ईरान के पास ड्रोन भी बड़ी संख्या में है. खोर्रमशहर सीरीज इसमें से सबसे घातक है. याद रहे पिछले टकराव में ईरान ने इजरायल पर 2000 मिसाइलें दागी थीं.

6 लाख की सेना

ईरान के पास 6 लाख सैनिक और साढ़े तीन लाख की रिजर्व फोर्स है. दोनों मिला दें तो ये आंकड़ा 9.6 लाख का है. यह एक बेहद ताकतवर थील सेना है, जो दुनिया की टॉप 15 सेनाओं में से एक है.

आईआरजीसी

ईरान की एक बड़ी ताकत रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) भी है. यह गैर पारंपरिक युद्ध की विशेषज्ञ है. वहीं यह पूरी तरह खामेनेई के प्रति जवाबदेह है. इससे खामेनेई की ईरान में ताकत और उनकी पकड़ मबजूत हो जाती है. खामेनेई ने ईरान में ऐसा तंत्र बनाया हुआ है कि अगर वह बंकर में भी गुप्त जगह पर रहें तो भी ईरान की सरकार का कोई कामकाज रुकता नहीं है.

जटिल युद्ध क्षेत्र

ईरान में जाग्रोस पर्वत, अलबोर्ज की दुरुह पहाड़ियां हैं, पूर्व में अफगानिस्तान बार्डर है तो बीच में रेगिस्तान. इसलिए ईरान पर जमीनी युद्ध काफी मुश्किल होगा. इराक-ईरान के साथ युद्ध के समय भी सद्दाम हुसैन की सेना इन पहाड़ी इलाकों में फंस गई थी. इन पहाड़ों ने कई बार ईरान को विदेशी हमलों से बचाया है और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को भी इन्हीं पहाड़ियों में छिपाकर चला रहा है.

क्या आएंगी अमेरिका को अन्य मुश्किलें

  • अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका और इजरायल परेशान हो जाएंगे
  • ईरान अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद ठिकानों पर हमला कर सकता है
  • ईरान इजरायल में ज्यादा संख्या पर मिसाइलें गिराकर उसे भारी नुकसान पहुंचा सकता है
  • स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने से तेल की कीमत बढ़ेगी
  • माना जा रहा है कि ईरान के पास कई किलो यूरेनियम है
  • अगर यूरेनियम से ईरान डर्टी बम बना लेते हैं तो खतरा बढ़ेगा
  • कई बार तबाह होने के बाद भी ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा लेता है
  • ईरान हिजबुल्लाह और हमास से भी इजरायल पर हमले करा सकता है

