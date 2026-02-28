Hindi World Hindi

Will War Break In Middle East In 72 Hours 15 Countries Told Their Citizens To Leave Iran

मिडिल ईस्ट में बरसेगी आग! क्या होगी बड़ी जंग? 72 घंटे में 15 देशों ने अपने नागरिकों से कहा, छोड़ दो ईरान

US Iran War: पंद्रह देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा, जिससे बड़े युद्ध की आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं.

(photo credit reuters, for representation only)

US Iran War: चीन, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली समेत करीब 15 देशों ने 3 दिन के भीतर ही अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करके ईरान छोड़ने को कहा है. इससे मध्य पूर्व में बड़ी जंग की आशंका बढ़ गई है.

खास बात यह है कि एडवाइजरी जारी करने वाले देशों में चीन भी शामिल है, जो ईरान के सबसे बड़े साझेदारों में से एक है, उसके तेल का सबसे बड़ा ग्राहक है और संयुक्त राष्ट्र में तेहरान का डिप्लोमैटिक कवच है.

चीन ने क्या कहा अपने नागरिकों से

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने ईरान में चीनी नागरिकों से सुरक्षा सावधानी बरतने की अपील की है क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत का दौर बिना किसी डील के खत्म हो गया है. इसके बाद अमेरिकी एयर स्ट्राइक का खतरा बढ़ गया है.

शनिवार को बीजिंग में विदेश मंत्रालय ने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था जब उसने अपने नागरिकों से जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की अपील की थी, और चेतावनी दी थी कि ईरान में बाहरी सुरक्षा जोखिम काफी बढ़ गए हैं. चीनी नागरिकों को ईरान की यात्रा नहीं करनी चाहिए.

क्यों ईरान के लिए खतरे की घंटी

चीन ने बीस सालों से तेहरान को अलग-थलग करने की पश्चिमी देशों की हर कोशिश को रोका है. अब उसका दोस्त चीन ही अपने ही लोगों को ईरान से भागने को कहता है, यानी उसके बाद कोई खुफिया रिपोर्ट है, जो किसी दूसरे देश ने नहीं देखी है.

चीन ने ऐसा क्या देखा

-2003 के बाद मिडिल ईस्ट में US की सबसे बड़ी बिल्डअप है. दो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट वहां तैनात हैं.

21 साल के इतिहास में पहली बार इजराइल में ग्यारह F-22 रैप्टर तैनात हैं

पूरा अमेरिकन स्ट्राइक आर्किटेक्चर ईरानी मिसाइल रेंज से बाहर हो गया

युद्ध से पहले के नागरिक संकेत

पंद्रह से ज़्यादा सरकारें अपने नागरिकों को देश छोड़ने को कह रही हैं.

ईरान की इकॉनमी 39 फीसदी की क्षमता पर चल रही है

ईरान के कई प्रांत “वॉटर डे ज़ीरो” पर हैं

ईरान की सरकार पिछले दो महीने से अपने नागरिकों को मार रही है.