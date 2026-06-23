आपका चेहरा बनेगा बोर्डिंग पास? स्वागत है भविष्य के एयरपोर्ट पर, 6 सेकेंड में होगी सुरक्षा और पासपोर्ट जांच

Boarding Pass:  हवाई यात्रा के लिए विकसित की जा रही नई तकनीकें कमाल की हैं और भविष्य में ये एयरपोर्ट पर यात्रियों का समय बचा सकती हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 23, 2026, 2:43 PM IST
आपका चेहरा बनेगा बोर्डिंग पास? स्वागत है भविष्य के एयरपोर्ट पर, 6 सेकेंड में होगी सुरक्षा और पासपोर्ट जांच
‘सोसिएते इंटरनेशनेल डी टेलीकम्युनिकेशन्स एरोनाटिक’ (SITA) एयरपोर्ट संबंधी सुधारों पर रिसर्च में सबसे आगे है. (photo credit, AI)

Boarding Pass: एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और सुरक्षा जांच के लिए लंबी लाइनें और लंबा इंतजार. यह हर हवाई यात्रा करने वाले शख्स का दर्द होता है. लेकिन, नई तकनीकें इस तनाव को कम कर रही हैं. आने वाले सालों में एयरपोर्ट की प्रक्रिया बहुत आसान और व्यवस्थित हो सकती है.

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डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक,सोसिएते इंटरनेशनेल डी टेलीकम्युनिकेशन्स एरोनाटिक’ (SITA) एयरपोर्ट संबंधी सुधारों पर रिसर्च में सबसे आगे है. खुद को ‘हवाई परिवहन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में दुनिया का अग्रणी विशेषज्ञ’ बताने वाली कंपनी इस के पास हवाई यात्रा को लेकर बड़ी योजनाएं हैं. कंपनी ने उन खास क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई जिन पर ये ‘एविएशन एक्सपर्ट्स’ ध्यान दे रहे हैं. डिजिटल कॉरिडोर’ में फेशियल स्कैन से लेकर फोन पर डाउनलोड किए जा सकने वाले पासपोर्ट तक के बारे में बताया गया है. यानी बदलाव आने वाले हैं.

स्मार्टफोन पर पासपोर्ट

एसआईटीए में इंडस्ट्री और इनोवेशन के डायरेक्टर एंडी स्मिथ का मानना ​​है कि डिजिटल ID का इस्तेमाल इतना आम हो सकता है कि फिजिकल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ‘हमारे बैग में ही रहेंगे और हम अपने चेहरे का इस्तेमाल पासपोर्ट के तौर पर कर सकेंगे. यह बदलाव होना तय है. SITA ने पहले ही एक ऐसा ऐप बना लिया है जिससे पासपोर्ट को स्मार्टफोन पर अपलोड किया जा सकता है. पासपोर्ट चिप को बस बंद डॉक्यूमेंट के ऊपर मोबाइल फ़ोन रखकर वेरिफ़ाई किया जा सकता है.

डिजिटल ट्रांसफ़र

ऐसे सिस्टम को एयरलाइन साइट्स से जोड़ा जा सकता है, जिससे पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी डेट को मैन्युअल रूप से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पासपोर्ट की सारी जानकारी सिर्फ़ आपके फ़ोन पर स्टोर होती है और पासवर्ड से सुरक्षित रहती है, इसलिए अगर आपका डिवाइस खो जाता है और आपको डेटा के गलत इस्तेमाल की चिंता होती है, तो ऐप को डिजिटल बैंक कार्ड की तरह ही डीएक्टिवेट किया जा सकता है.

फेस पॉड सिक्योरिटी

अभी, ज़्यादातर एयरपोर्ट पर बॉर्डर कंट्रोल पर पासपोर्ट चेक करने के लिए फिजिकल कियोस्क होते हैं जहां अधिकारी खुद डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, साथ ही दो दरवाज़ों वाले ऑटोमेटेड बॉर्डर कंट्रोल गेट भी होते हैं. स्मिथ का कहना है कि उस सिस्टम में 90 सेकंड तक लग सकते हैं. SITA ने ऐसे गेट बनाए हैं जो यात्रियों की प्रोसेसिंग में 15 से 20 सेकंड लेते हैं, और सबसे तेज़ वाला फेस पॉड छह सेकंड में प्रक्रिया पूरी कर सकता है.

क्या यह काम करता है?

यह अनुभव सुपरमार्केट में खुद सामान का बिल बनाने (सेल्फ़-सर्विस चेकआउट) जैसा है. ये ‘पॉड्स’ पतले सफ़ेद स्टैंड होते हैं जिनके ऊपर एक कैमरा लगा होता है जो आपके चेहरे को स्कैन करता है.

डिजिटल कॉरिडोर

डिजिटल कॉरिडोर, जिन्हें अभी एयरपोर्ट पर शुरू किया जाना बाकी है. ये यात्रियों को बिना अधिकारियों की मदद के एक रास्ते से गुज़रने की सुविधा दे सकते हैं. जब यात्री किसी रास्ते से गुज़रते हैं, तो कैमरे उनके चेहरे को स्कैन करके उनकी पहचान करते हैं, और एक स्क्रीन पर यह दिखाया जाता है कि किसे आगे जाने की इजाज़त है और किसे नहीं. SITA के अनुसार, अगले कुछ महीनों में ऐसे सिस्टम के कुछ हिस्से कम-सुरक्षित इलाकों, जैसे लाउंज में शुरू किए जा सकते हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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