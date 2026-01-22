By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कैसे बिना किसी युद्ध के परमाणु बमों ने ली 40 लाख लोगों की जान? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
Nuclear Bomb Test: एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले न्यूक्लियर वेपन टेस्ट की वजह से दुनिया भर में 40 लाख लोगों की समय से पहले मौत हुई है.
Nuclear Bomb Test: परमाणु बम फटा तो कितनी जानें जाएंगी. परमाणु बमों के बारे में हमेशा लोग इसी तरह सोचते हैं. पर क्या आपको मालूम है कि न्यूक्लियर वेपन टेस्ट भी इंसानों के लिए कम घातक नहीं हैं. एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले न्यूक्लियर वेपन टेस्ट की वजह से दुनिया भर में 40 लाख लोगों की समय से पहले मौत हुई है.
किसने किया शोध
साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वेजियन पीपल्स एड ने यह शोध किया है. इसमें 945 से हुए टेस्ट की एक खतरनाक विरासत के बारे में बताया है, जो लगातार बीमार कर रही है और जानें ले रही है.
कैसे लोग हो रहे बीमार
रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग ने दुनिया के हर एक इंसान पर असर डाला है, जिससे समय के साथ कैंसर और दूसरी बीमारियों से लागों की जान ली है. रिपोर्ट ने रेडिएशन एक्सपोजर को DNA डैमेज से जोड़ने वाले मजबूत साइंटिफिक सबूतों की ओर इशारा किया. वहीं कार्डियोवैस्कुलर बीमारी और जेनेटिक असर भी होता है.
क्या कहते हैं शोधकर्ता
NPA चीफ़ रेमंड जोहानसन ने कहा, पिछले न्यूक्लियर टेस्टिंग आज भी जानलेवा हो रहे हैं. और उम्मीद जताई कि रिपोर्ट न्यूक्लियर हथियारों को फिर कभी टेस्ट या इस्तेमाल होने से रोकने के इरादे को मजबूत करेगी. रिपोर्ट की को-ऑथर और यूनिवर्सिटी ऑफ़ साउथ कैरोलिना एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर मैग्डेलेना स्टॉकोव्स्की ने कहा, आज ज़िंदा हर इंसान अपनी हड्डियों में एटमोस्फेरिक टेस्टिंग से निकले रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को ढोता है.
डराने वाले अनुभव
37 साल की ताहिती की पार्लियामेंटेरियन हिनामोरा क्रॉस ने कहा, उन्होंने हमें ज़हर दिया, जब फ्रांस ने 1996 में फ्रेंच पोलिनेशिया में उनके घर के पास अपना आखिरी न्यूक्लियर धमाका किया था, तब वह सात साल की थीं. सत्रह साल बाद, उन्हें ल्यूकेमिया का पता चला, एक ऐसे परिवार में जहां उनकी दादी, मां और चाची पहले से ही थायरॉइड कैंसर से पीड़ित थीं.
कितने परमाणु धमाके हुए
1945 से 2017 के बीच दुनिया भर में किए गए टेस्ट में 2,400 से ज्यादा न्यूक्लियर डिवाइस ब्लास्ट किए गए.
इन देशों के पास है बम
जिन नौ देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं – रूस, यूनाइटेड स्टेट्स, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, इजरायल और नॉर्थ कोरिया.
