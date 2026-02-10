By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर द्वीप पर अकेले रहने लगी महिला, कैसे कमाती है हर महीने 40 हजार रुपये?
Quit Corporate Job: इस लड़की ने नौकरी के दबाव से परेशान होकर इस निर्जन तूफान और कठोर द्वीप पर रहने का फैसला किया है.
Quit Corporate Job: कई लोग कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर अपना बिजनेस या कोई और मजेदार नौकरी करने के सपने देखते हैं. पर चीन की रहने वाली एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की पूर्व एग्जीक्यूटिव ने जो कदम उठाना उसने सबको चौंका दिया है. इस महिला ने हाई पे कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर दूर के आइलैंड पर रहने का फैसला किया है.
कौन है ये महिला
साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महिला का नाम यू ली है. वह 1980 के दशक में पैदा हुई. यू ली ने सुनसान डोंगझाई आइलैंड पर मछली खिलाने वाले एक बेस पर क्वालिटी इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी नई नौकरी के बारे में ऑनलाइन पोस्ट किया है.
महिला ने ईस्ट चाइना सी में इस सुनसान आइलैंड पर काम करने के लिए बीजिंग की एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर की नौकरी छोड़ दी है. महिला का दावा है कि उसे महीने में करीब 40 हजार रुपये वेतन मिलता है. लेकिन वह सुकून से जीवन जी रही है.
कैसा है द्वीप पर जीवन
महिला यू ली ने बताया कि ‘कठोर’ और ‘तूफानी’ द्वीप पर ईल और केकड़ों की भरपूर सप्लाई पर गुज़ारा कर रही है. आस-पास और भी छोटे द्वीप हैं जहां कोई रहने वाला नहीं है. सबसे पास का इंसानी बाशिंदों वाला द्वीप दाइशान आइलैंड है, जो लगभग 40 km दूर है.
क्या है यू का काम
यू के काम में मछली खिलाने के इक्विपमेंट की जांच करना, पानी का टेम्परेचर और समुद्र की लहरों को रिकॉर्ड करना और मछलियों की ग्रोथ पर नजर रखना शामिल है.
क्यों छोड़ी नौकरी
दिसंबर में बीच में नौकरी शुरू करने से पहले, यू बीजिंग के एक बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर में सीनियर मैनेजर थीं, जहां उन्होंने दो दशकों तक काम किया था. यू ने कहा कि काम के प्रेशर की वजह से उन्होंने शहर की अच्छी-खासी नौकरी छोड़ दी.
यू ने कहा, मैं साल के 300 दिन बिजनेस ट्रिप पर रहती थी. जब मैं बीजिंग में थी, तो मुझे हर दिन ऑफिस और घर के बीच आने-जाने में चार घंटे लगते थे. उस समय, मैं अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के मामले में बहुत खराब हालत में थी.
उसने आगे कहा, “मैंने खुद से पूछा: क्या तुम यही ज़िंदगी चाहती हो?”. कुछ महीने पहले, जब वह पूर्वी झेजियांग प्रांत के झोउशान गई थी, तो उसने क्वालिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एक रिक्रूटमेंट ऐड देखा. यू ने कहा कि वह इस नौकरी की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुई क्योंकि उसे बहुत सारा खाली समय मिलता है.
