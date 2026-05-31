'नींद में भी आंखें खुली, लगातार गिरते आंसू', गलत सर्जरी के बाद पैदा हुईं जटिलताएं

Sleep With Eyes Open: महिला का कहना है कि छह साल से वह आंखें बंद करके नहीं सोयी है और उसके आंसू भी लगातार गिर रहे हैं.

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बाद में कोर्ट केस होने पर सर्जरी करने वाली डॉक्टर पीड़िता को मुआवजा देने को राजी हो गई. (photo credit AI, for representation only)

Sleep With Eyes Open: पूर्वी चीन की एक महिला आंखें बंद करके सो नहीं पाती है. उनकी आंखों से लगातार आंसू भी गिरते रहते हैं. इसका कारण है 6 साल पहले हुआ एक गलत सर्जरी, जिसने इस महिला की जिंदगी बदतर बना दी है.

डबल आईलिड सर्जरी

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, वांग सरनेम वाली इस महिला ने मई के आखिर में कॉस्मेटिक क्लिनिक के साथ चल रहे अपने कानूनी विवादों के बारे में मीडिया को बताया. छह साल पहले इस महिला की डबल आईलिड सर्जरी हुई थी. लेकिन, इसके बाद जटिलताएं पैदा हो गईं.

करीब पौने दो लाख रुपये हुए खर्च

शंघाई मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2020 में, वांग डबल आईलिड सर्जरी के लिए जियांग्सू प्रांत के सूजो में स्थित मेइक्सी कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक गई थी, जिसके लिए उसे 12,000 युआन करीब पौने दो लाख रुपये खर्च करने पड़े.

पलकें अंदर की तरफ मुड़ गईं

मेंग सरनेम वाली एक महिला, ने खुद को क्लिनिक का मार्केटिंग डायरेक्टर बताया था और उसी ने वांग की सर्जरी की थी. सर्जरी की शाम को, वांग को आँखों में बहुत दर्द हुआ, उसकी पलकें अंदर की तरफ मुड़ गईं. उसकी आंखों के अंदर तरल पदार्थ जमा हो गया. महिला को इमरजेंसी इलाज के लिए एक बड़े अस्पताल में भेजा गया.

फिर कभी डॉक्टर ने नहीं उठाया फोन

वांग ने बताया, “मैंने मेंग को फोन किया, जिसने मुझसे कहा कि मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगी. उसके बाद, उसने हमेशा मेरे फोन कॉल उठाने से मना कर दिया. बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों ने पाया कि वांग ने मेरी लैक्रिमल ग्लैंड (आंसू बनाने वाली ग्रंथि) को काट दिया था और मेरी पलकों पर गलत सर्जरी कर दी थी. उन्होंने मुझे इस गलती को ठीक करने के लिए एक और सर्जरी करवाने का सुझाव दिया. हालांकि, उस सर्जरी के बाद भी उसकी पलकें बंद नहीं हो पा रही थीं.

बड़ी बातें

– वांग की आंखों की समस्या को ‘ग्रेड-9 विकलांगता’ माना गया है

– चीन में, सबसे गंभीर विकलांगता ‘ग्रेड-10’ मानी जाती है

नगर निगम के स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पाया कि मेंग के पास डॉक्टर होने का कोई योग्यता प्रमाण पत्र नहीं था, और उसके मेइक्सी कॉस्मेटिक क्लिनिक के पास भी कोई व्यावसायिक लाइसेंस नहीं था. वांग की सर्जरी के कुछ महीनों बाद ही उस क्लिनिक को बंद कर दिया गया.

बाद में पीड़िता ने मेंग के खिलाफ अदालत में केस कर दिया. बाद में वांग और मेंग के बीच एक समझौता हुआ कि करीब सवा करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.