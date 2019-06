माले: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मालदीव की ‘फ्राइडे मस्जिद’ (जुमा मस्जिद) के संरक्षण और निर्माण में भारत की ओर से मदद का ऐलान किया है. यह मस्जिद बेहद खास मूंगा पत्थरों से बनी है. मुस्लिम बहुल देश की संसद ‘मजलिस’ को संबोधित करते हुए शनिवार को मोदी ने उक्त घोषणा की. उन्होंने यह भी कहा कि भारत और मालदीव का संबंध तो इतिहास से भी पुराना है. उन्होंने कहा कि मालदीव की ‘फ्राइडे मस्जिद’ के संरक्षण में भारत मदद करेगा. इस मस्जिद को ‘हुकुरु मिस्की’ के नाम से भी जाना जाता है.

Dear citizens of the Republic of Maldives,

I am humbled by the affection I have received in you wonderful nation. Thank you for being great hosts.

I also thank the Government for the hospitality.

This visit will lead to stupendous outcomes, adding vigour to bilateral ties. pic.twitter.com/CpgWmtmUfX

— Narendra Modi (@narendramodi) June 9, 2019