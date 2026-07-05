दुनिया की पहली 'फंगस-नकलची' मकड़ी की खोज, जिसे देखकर वैज्ञानिक तक रह गए हैरान

मकड़ी की खोज भी काफी दिलचस्प तरीके से हुई. सबसे पहले इसकी तस्वीर iNaturalist नाम के एक सिटिजन साइंस प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई थी. शुरुआत में लोगों ने इसे मशरूम समझा, लेकिन कुछ विशेषज्ञों को शक हुआ कि ये कोई मकड़ी हो सकती है. इ

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

अमेजन के घने जंगलों में वैज्ञानिकों को एक ऐसी मकड़ी मिली है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. खास बात है कि ये मकड़ी बिल्कुल उस फंगस (कवक) जैसी दिखती है, जो मकड़ियों को संक्रमित करके उन्हें मार देती है. मजेदार है कि पहली नजर में वैज्ञानिकों को भी लगा कि पत्ते के नीचे कोई छोटा सा मशरूम उगा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह कोई फंगस नहीं, बल्कि एक जिंदा मकड़ी है. मालूम हो कि अनोखी मकड़ी की ये नई प्रजाति इक्वाडोर के अमेजन वर्षावन में मिली है. वैज्ञानिकों ने इसका नाम टैजानोव्स्किया वास्का (Taczanowskia waska) रखा है. रिसर्चरों का कहना है कि ये दुनिया की पहली ऐसी मकड़ी है, जो खुद को फंगस जैसा दिखाकर दूसरों को धोखा देती है.

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अनोखी है इस मकड़ी की बनावट

इस मकड़ी का रंग हल्का सफेद है और इसके शरीर पर ऐसी बनावट है कि ये बिल्कुल फंगस की तरह नजर आती है. इतना ही नहीं, इसका व्यवहार भी इसे और अलग बनाता है. ये पत्तों के नीचे बिल्कुल चुपचाप बिना हिले-डुले बैठी रहती है, ठीक उसी जगह जहां आमतौर पर फंगस लगी हुई मरी हुई मकड़ियां दिखाई देती हैं. यही वजह है कि इसे पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अनोखा रूप मकड़ी को दो तरह से फायदा पहुंचाता है. पहला शिकारी जानवर इसे फंगस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. दूसरा छोटे-छोटे कीड़े इसे कोई खतरा नहीं समझते और जैसे ही पास आते हैं, यह उन्हें अपना शिकार बना लेती है.

दिलचस्प है मकड़ी की खोज

इस मकड़ी की खोज भी काफी दिलचस्प तरीके से हुई. सबसे पहले इसकी तस्वीर iNaturalist नाम के एक सिटिजन साइंस प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई थी. शुरुआत में लोगों ने इसे मशरूम समझा, लेकिन कुछ विशेषज्ञों को शक हुआ कि ये कोई मकड़ी हो सकती है. इसके बाद वैज्ञानिकों ने मौके पर जाकर जांच की और पुष्टि की कि यह एक बिल्कुल नई प्रजाति है. यह खोज Llanganates-Sangay Corridor नाम के इलाके में हुई, जो इक्वाडोर के अमेजन जंगल का हिस्सा है. ये इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्रों में गिना जाता है, जहां आज भी नई-नई प्रजातियां खोजी जा रही हैं.

जंगल में छिपी है अनोखी दुनिया

इस शोध में शामिल वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खोज सिर्फ एक नई मकड़ी मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बताती है कि प्रकृति में जीव खुद को बचाने और शिकार करने के लिए कितने अनोखे तरीके अपनाते हैं. ये भी संभव है कि अमेजन के जंगलों में ऐसे कई और जीव मौजूद हों, जिनके बारे में दुनिया अभी तक नहीं जानती. आपको बता दें कि ये शोध जर्नल Zootaxa में छपा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मकड़ी प्रकृति की उन अनोखी पहेलियों में से एक है, जो दिखाती हैं कि जंगलों में अभी भी खोज के लिए बहुत कुछ बाकी है.