इन देशों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, खाने को तरस सकते हैं लाखों लोग; रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

World Food Shortage: भूख सिर्फ खाना नहीं मिलने की समस्या नहीं है. यह इंसान की उम्मीद, सेहत और जिंदगी तक को प्रभावित करती है. दुनिया के कई हिस्सों में आज लाखों लोग इसी डर के साथ जी रहे हैं कि कल उन्हें खाना मिलेगा भी या नहीं? इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट ने चिंता और बढ़ा दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, जून से नवंबर 2026 के बीच कई देशों में खाने की कमी पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है. लाखों लोगों को भुखमरी जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है.
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) की हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में 13 देश ऐसे हैं जो भुखमरी के खतरनाक वाले क्षेत्रों में शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार सूडान, दक्षिणी सूडान, यमन और फिलिस्तीन सबसे गंभीर स्थिति में हैं, जहां बड़े स्तर पर खाद्य संकट का खतरा बना हुआ है. इसके अलावा, नाइजीरिया और सोमालिया को भी अतिगंभीर श्रेणी में रखा गया है. वहीं अफगानिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) और हैती गंभीर श्रेणी में शामिल हैं. म्यांमार, माली और मेडागास्कर पर भी संकट गहराने की आशंका जताई गई है.
रिपोर्ट बताती है कि इन देशों में लगातार संघर्ष, हिंसा और अस्थिर हालात खाद्य संकट की सबसे बड़ी वजह बने हुए हैं. 13 में से 12 हॉटस्पॉट ऐसे हैं, जहां युद्ध या हिंसा ने हालात खराब किए हैं. इसके अलावा आर्थिक संकट, राहत फंड की कमी और एल नीनो जैसे मौसमीय प्रभाव भी समस्या को बढ़ा रहे हैं. तेज बारिश, सूखा और बाढ़ जैसी परिस्थितियां खेती और खाद्य आपूर्ति पर असर डाल रही हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 से 2025 के बीच खाद्य सहायता, आपातकालीन कृषि सहयोग और पोषण राहत के लिए मिलने वाली फंडिंग में करीब 59% की भारी गिरावट दर्ज की गई है. इसका असर यह हुआ कि मदद की रफ्तार कम हो गई और प्रभावित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी. मौजूदा समय में लगभग 266 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा की स्थिति का सामना कर रहे हैं.
रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो आने वाले महीनों में संकट और गहरा सकता है. मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के कुछ इलाकों में इबोला जैसी घटनाएं लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, बाजार व्यवस्था और मानवीय सहायता तक पहुंच को और मुश्किल बना सकती हैं. ऐसे में वैश्विक स्तर पर तेजी से मदद और ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई गई है.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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