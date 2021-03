World Happiness Index 2021: संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में शुक्रवार को कहा गया, “लगातार चौथे वर्ष और कोविड -19 महामारी के बावजूद फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश ( Finland is the happiest country) माना गया है.” समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने कहा, “यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, फिनलैंड हमेशा लोगों का भरोसा जीतने में सबसे आगे रहा है. महामारी के दौरान जीवन और आजीविका की रक्षा करने में मदद की है.” Also Read - Pfizer Corona Vaccine Update: फिर शक के घेरे में फाइजर, पुर्तगाल में हेल्थ वर्कर की Death, फिनलैंड-बुल्गारिया में भी दिखा साइड इफेक्ट

क्यों फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है? (why finland is the happiest country in the world) – फिनलैंड उन 23 सर्वेक्षण देशों में से एक था, जिनकी सरकार में एक महिला प्रमुख थीं. वल्र्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार, वह सबके कल्याण के साथ नीति बनाता है और यह सामुदायिक प्रसारण को और भी अधिक स्पष्ट विकल्प बनाता है. रिपोर्ट गैलप के तीन वर्षों के सर्वेक्षणों पर आधारित है कि नागरिक खुद को कितना खुश मानते हैं.

कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सह-संपादक जेफरी डी सैक्स ने कहा, "महामारी, हमें हमारे वैश्विक पर्यावरण खतरों, सहयोग की तत्काल आवश्यकता और विश्व स्तर पर सहयोग प्राप्त करने की कठिनाइयों की याद दिलाती है." डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लक्जमबर्ग और न्यूजीलैंड भी शीर्ष 10 में शामिल थे. अमेरिका 20वें, रूस 77वें, चीन 85वें स्थान पर था.

what is the rank of india in world happiness index 2021 – वहीं अगर भारत की बात करें तो ये काफी पीछे है. भारत 140वें स्थान पर था. 149 मजबूत सूची में पीछे रवांडा, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान थे. यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा प्रमाणित की गई रिपोर्ट को वल्र्ड हैप्पीनेस डे पर जारी किया गया था.

