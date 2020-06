Hydroxychloroquine Trial for Coronavirus Vaccine : हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) कोरोना वायरस (Coronavirus) के इलाज में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (hydroxychloroquine) के ट्रायल पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इससे मरीजों में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा है. इसके साथ ही WHO ने इस दवा से हार्ट के मरीजों को खतरा भी बताया था, लेकिन अब hydroxychloroquine को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, भारत में अब तक 1 लाख के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं. वहीं रिकवरी रेट में अभी भी सुधार जारी है. वर्तमान में यह 50 प्रतिशत है. Also Read - George Floyd Murder: पुलिस हिरासत में फ्लॉयड की मौत के कारण दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन

ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस के इलाज में hydroxychloroquine के इस्तेमाल पर भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं और इस दवा के ट्रायल ट्रायल को फिर से शुरू करने के लिए कहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने (WHO) ने बुधवार को इस संबंध में ट्वीट किया था, जिसमें hydroxychloroquine के ट्रायल को दोबारा शुरू करने की जानकारी दी गई थी.

WHO ने ट्वीट में लिखा- ‘ हाल ही में सामने आए मृत्यु दर के आंकड़ों के आधार पर समिति के सदस्यों ने सिफारिश की है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ट्रायल को फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि परीक्षण प्रोटोकॉल को संशोधित करने का कोई कारण नहीं है. संगठन ने कहा कि कार्यकारी समूह इसपर बारीकी से नजर रखेगा.’

बता दें हाल ही में WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल पर सदस्य देशों को निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है. खासकर हार्ट के मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल ठीक नहीं है. इसीलिए इसके ट्रायल बंद करना चाहिए. लेकिन, अब WHO ने एक बार फिर