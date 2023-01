World Hindi News: अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है. यहां सैन फ्रांसिस्को के पास हाफ मून बे शहर में एक खेत और एक ट्रक कंपनी में हुई गोलीबारी की घटनाओं में सात लोगों की मौत हो गई. इस सिलसिले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है. अधिकारियों ने आज मंगलवार को ये जानकारी दी. ‘सैन मैटियो काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स’ के अध्यक्ष डेव पाइन ने बताया कि सैन फ्रांसिस्को से करीब 48 किलोमीटर दूर हाफ मून बे शहर में एक खेत में हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई जबकि ट्रक कंपनी में हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई.

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये दोनों घटनास्थल आपस में कितनी दूर हैं. कैलिफोर्निया राज्य के सीनेटर जोश बेकर ने बताया कि लोगों की मौत गोलीबारी की अलग-अलग घटनाओं में हुई है. सैन मैटियो काउंटी के सुपरवाइजर डेविड कैनेपा ने ट्वीट किया कि गोलीबारी की एक घटना खेत में हुई. शेरिफ कार्यालय ने बताया कि एक संदिग्ध हिरासत में है.

मालूम हो कि इससे पहले कैलिफोर्निया के ही मॉन्टेरी पार्क में सामूहिक गोलीबारी की घटना सामने आई थी. इस घटना में दस लोगों की मौत हो गई और दस से ज्यादा लोग घायल हो गए. बताया गया कि बाद में आरोपी 72 वर्षीय शख्स ने पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद गोली मारकर खुदकुशी कर ली. अमेरिकी राज्य के हाल के इतिहास में सबसे घातक घटनाओं में से एक इस घटना में पांच महिलाएं और पांच पुरुष मारे गए.