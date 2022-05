World Hindi News: चीन में आज गुरुवार सुबह बड़ा विमान हादसा हो गया. यहां देश के दक्षिण पश्चिम चोंगकिंग शहर में यात्री विमान तिब्बत एयरलाइंस टेकऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया और इसके अगले हिस्से में भीषण आग लग गई. पीपुल्स डेली चाइना की रिपोर्ट के मुताबिक 113 यात्रियों और 9 क्रू मेंबरों को प्लेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. हालांकि हादसे में कुछ यात्री घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है.Also Read - School Ka Video: आदेश मिलते ही स्कूली बच्चे ने क्लास में मचा दिया तहलका, जो भी सामने आया उस पर टूट पड़ा- देखें वीडियो

सामने आए वीडियो में देख सकते हैं कि विमान का अगला हिस्सा आग में जल रहा है. हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक वीडियो फुटेज में चोंगकिंग जियांगबेई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तिब्बत एयरलाइंस के विमान से आग की लपटें और काला धुआं निकलता दिखाई दे रहा है. फुटेज में विमान के आग पकड़ने के बाद यात्रियों को जान बचाने के लिए भागते हुए देखा जा सकता है.

A plane veered off the runway during take-off and caught fire at an airport in SW China's Chongqing on Thursday morning. 113 passengers and 9 crew members have been evacuated safely and some people slightly injured have been sent to hospital, said the Tibet Airlines. pic.twitter.com/FUZX3MSnfA

— People's Daily, China (@PDChina) May 12, 2022