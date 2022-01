World Hindi News: अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत बदगीस में बीते सोमवार को 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने जिला प्रमुख मोहम्मद सालेह पुरदिल के हवाले से कहा, ‘सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में प्रांतीय राजधानी काला-ए-नव के पूर्व कादिस जिले में बद्रुक, दरबंद-ए-सफेड और खाक पोलक इलाके थे.’ सूत्र ने कहा कि शाम चार बजकर 10 मिनट पर आए भूकंप से कई घर प्रभावित हुए हैं और हताहतों की संख्या बढ़ सकती है.Also Read - World Hindi News: यात्रा के बीच पाकिस्तानी पायलट ने विमान उड़ाने से किया इनकार, बोला- ड्यूटी टाइम खत्म हो गया

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि तुर्कमेनिस्तान की सीमा से लगे बड़गीस प्रांत की राजधानी काला-ए-नव से 40 किमी पूर्व में 5.6 की तीव्रता वाला भूकंप आया. 10.0 किमी की गहराई के साथ भूकंप का केंद्र शुरू में 34.9479 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 63.5686 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया गया था. क्षेत्र में भूकंप के बाद कई झटके भी महसूस किए गए. Also Read - World Hindi News: चीन के तियानजिन में बड़े पैमाने पर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, जानिए क्या है मतलब

सोशल मीडिया में बदगीस प्रांत में आए भूकंप का वीडियो भी सामने आया है. 36 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि पहाड़ों के बड़े-बड़े हिस्से भी टूटकर नीचे गिरने लगे. भूकंप से कच्चे घरों को भी खासा नुकसान पहुंचा है. Also Read - World Hindi News: 100 से ज्यादा लैंड माइन को सूंघकर बताने वाले बहादुर चूहे का निधन, हजारों लोगों की बचाई थी जान

#BREAKING #earthquake of Magnitude 5.6 hit Western #Afghanistan.

Many houses damaged in Bagdhis province of Afghanistan at least 26 ppl k!lled.#EarthquakePH pic.twitter.com/qvsH7kCeAz

— Mindblower81 (@Mindblower81) January 18, 2022