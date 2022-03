World Hindi News: इजराइल के दक्षिणी शहर बेर्शेबा में बीते मंगलवार को एक कथित अरब हमलावर ने चार लोगों की हत्या कर दी और दो को घायल कर दिया. बाद में एक राहगीर ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने पुलिस के एक बयान का हवाला देते हुए बताया कि बेर्शेबा में एक शॉपिंग मॉल के पास अपनी कार से बाहर निकलने के बाद हमलावर ने गैस स्टेशन में एक महिला को चाकू मार दिया. इसके बाद वह अपनी कार में वापस चला गया और कार से बाहर निकलने से पहले एक बाइक सवार का पीछा किया और एक अन्य पुरुष और महिला को चाकू मार दिया.Also Read - Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद पर परीक्षा छोड़ने वालों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा- प्रदेश के शिक्षा मंत्री बोले

राज्य के स्वामित्व वाले कन टीवी समाचार ने बताया कि हमलावर एक इजराइली अरब नागरिक है, जो नेगेव रेगिस्तान के हुरा गांव का निवासी बेडौइन है. उसने पहले आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट से कथित संबंधों के लिए जेल की सजा काटी थी. किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, जो पिछले कुछ वर्षों में इजराइल में सबसे घातक है. पुलिस प्रवक्ता एली लेवी ने चैनल 13 टीवी को बताया कि यह घटना एक व्यक्तिगत आतंकवादी जो छुरा घोंपने की होड़ में चला गया लगता है.

In Israel, at least four people have been killed in an attack in the southern city of Beersheba. A knife-wielding Arab man stabbed several before getting shot by armed locals.@SaroyaHem tells you more

For more videos, visit: https://t.co/AXC5qRcEPB pic.twitter.com/Y1R3hwvfvN

— WION (@WIONews) March 23, 2022