World Hindi News: करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपी गुप्ता ब्रदर्स राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता को कल सोमवार को यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों भाईयों पर साउथ अफ्रीका में पूर्व जैकब जुमा सरकार में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने का आरोप है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने आज मंगलवार दक्षिण अफ्रीका सरकार के हवाले से ये जानकारी दी है.Also Read - World News: 54 साल पहले इजराइल ने जहां किया कब्जा, वहीं से सीरिया में किए मिसाइल हमले

मालूम हो कि दोनों भाईयों को दबोचने के लिए पिछले साल जुलाई में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन (INTERPOL) ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. साउथ अफ्रीका के न्याय मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि न्याय और सुधार सेवा मंत्रालय को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया कि भगोड़े राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है. Also Read - World News Today: कैलिफोर्निया में अमेरिकी नौसेना का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत

मंत्रालय ने आगे बताया कि दोनों देशों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एक-दूसरे के संपर्क में हैं और साउथ अफ्रीका सरकार इस संबंध में यूएई का पूरा सहयोग कर रही है. Also Read - बोरिस जॉनसन ने जीता नो कॉन्फिडेंस वोट, बनें रहेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री

Gupta brothers, linked to graft against ex-South African Prez Zuma, held in UAE

Read @ANI Story | https://t.co/RSIFNNJd1e#GuptaBrothers #SouthAfrica #Zuma #UAE pic.twitter.com/TIwRSCbzjI

— ANI Digital (@ani_digital) June 7, 2022