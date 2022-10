World Hindi News: कोरियन एअर का एक विमान बारिश के कारण फिलीपीन्स एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय रनवे से आगे निकल गया और घास के मैदान में फंस गया. बताया गया कि विमान सोमवार को भी घास के मैदान में फंसा रहा. अच्छी बात है कि विमान में सवार 162 यात्रियों और चालक दल के 11 सदस्यों में से किसी को चोटें नहीं आई. हालांकि यात्रियों को विमान से बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी गेट का इस्तेमाल करना पड़ा.Also Read - मशहूर लेखक सलमान रुश्दी की एक आंख की रोशनी गई, हाथ ने भी काम करना बंद किया

देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक मैक्टन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने इकलौते रनवे पर विमान के फंसे होने के कारण बंद है और दर्जनों उड़ानों को रद्द कर दिया गया है. इस घटना में विमान को भी नुकसान पहुंचा है. फिलीपीन घटना की जांच करा रहा है.

A Korean Air Lines Co Ltd jet with 173 people on board overshot the runway at Cebu International Airport in the Philippines late on Sunday, the airline said, adding that there were no injuries and all passengers had evacuated safely: Reuters

