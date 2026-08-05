EnglishHindi

रूस की प्रमुख ड्रोन कंपनी के CEO की कार में धमाका, गंभीर हालत में ICU में भर्ती

. व्लादिमीर त्काचुक ने वर्ष 2023 में यूरालड्रोनजावोड की शुरुआत एक स्टार्टअप के रूप में की थी. आज यह कंपनी छोटे ड्रोन, भारी वजन उठाने वाले मल्टीकॉप्टर और फिक्स्ड-विंग ड्रोन समेत कई तरह के सैन्य ड्रोन तैयार करती है.

Written by: Ikramuddin
Published: August 5, 2026, 11:26 PM IST
रूस की प्रमुख ड्रोन कंपनी के CEO की कार में धमाका, गंभीर हालत में ICU में भर्ती
प्रतीकात्मक तस्वीर.

रूस की प्रमुख सैन्य ड्रोन निर्माता कंपनी यूरालड्रोनजावोड के CEO व्लादिमीर त्काचुक मंगलवार देर रात कार विस्फोट की घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज ICU में चल रहा है. रूसी समाचार एजेंसी TASS ने आपातकालीन सेवाओं के अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी. व्लादिमीर त्काचुक ने वर्ष 2023 में यूरालड्रोनजावोड की शुरुआत एक स्टार्टअप के रूप में की थी. आज यह कंपनी छोटे ड्रोन, भारी वजन उठाने वाले मल्टीकॉप्टर और फिक्स्ड-विंग ड्रोन समेत कई तरह के सैन्य ड्रोन तैयार करती है.

पहले भी हुई थी हमले की कोशिश

यह घटना ऐसे समय हुई है, जब एक सप्ताह पहले ही रूस के तुला शहर में ओवोद ड्रोन सीरीज के मुख्य डिजाइनर आंद्रे चेरेजोव पर भी कथित तौर पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी. इन लगातार घटनाओं ने रूस की रक्षा से जुड़े अधिकारियों और उद्योग जगत की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

और पढ़ें: फिर भड़की जंग! अब रूस पर यूक्रेन का सुपर अटैक, रातभर गिराएं 1000 से ज्यादा ड्रोन, क्रूज मिसाइलें भी दागीं

रूस-यूक्रेन के बीच ड्रोन हमले तेज

इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन हमले लगातार तेज हो रहे हैं. मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन के मुताबिक, बुधवार सुबह यूक्रेन की ओर से किए गए बड़े ड्रोन हमले में 190 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए. हालांकि प्रशासन ने किसी बड़े नुकसान या जनहानि की पुष्टि नहीं की है.

हवाई उड़ानों पर लगी रोक

सुरक्षा के मद्देनजर मॉस्को के वनुकोवो, शेरेमेत्येवो और डोमोदेदोवो हवाई अड्डों पर कुछ समय के लिए उड़ानों पर रोक लगा दी गई. वहीं, मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव के अनुसार, हालिया यूक्रेनी ड्रोन हमलों में कई लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने की भी खबर है. (एजेंसी इनपुट्स)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.