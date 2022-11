World Hindi News: अकाउंट ब्लॉक नहीं कर पा रहे ट्विटर यूजर्स, सीईओ एलन मस्क ने ट्वीट कर बताई वजह

World Hindi News: ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने सोमवार को दावा किया कि कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा खातों को ब्लॉक करने में सक्षम नहीं होने की रिपोर्ट के बाद माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर सेवा में थोड़ी गिरावट एक पुराने थर्ड पार्टी उपकरण के कारण हुई थी जो अब ठीक कर दिया गया है. मस्क ने ट्वीट किया, ‘ट्विटर ने आज एक पुराने थर्ड पार्टी टूल से सेवा में मामूली गिरावट का अनुभव किया, जिसका उपयोग उन खातों को ब्लॉक करने के लिए किया जाता था जिनकी कोई दर सीमा नहीं थी, अब इसे ठीक कर लिया गया है.’

Twitter experienced slight degradation of service today from an old 3rd party tool used to block accounts that had no rate limit (sigh). Should be fixed now. — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022