छात्रों के गुस्से का नहीं लगाया अंदाजा, 12 साल में पहला इस्तीफा... धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वर्ल्ड मीडिया का कवरेज

कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, अल जजीरा और डॉन समेत कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने अपनी टॉप स्टोरीज में शामिल किया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 25, 2026, 10:15 PM IST
छात्रों के गुस्से का नहीं लगाया अंदाजा, 12 साल में पहला इस्तीफा... धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वर्ल्ड मीडिया का कवरेज
जंतर-मंतर में छात्रों का आंदोलन 20 जून से जारी थी. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ये आंदोलन खत्म हुआ. (PTI)

NEET पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ चलाए गए छात्र आंदोलन के 36वें दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है. शनिवार (25 जुलाई) को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है. प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर-मंतर पर धरना दे रही थी. सारी मांगें पूरी होने के बाद छात्रों का धरना खत्म हो गया है. अब सरकार सोमवार (27 जुलाई) को संसद में पेपर लीक संशोधन बिल पेश करेगी. वहीं, प्रह्लाद जोशी नए शिक्षा मंत्री के तौर पर शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे.

आइए जानते हैं छात्र आंदोलन, CJP और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को पर वर्ल्ड मीडिया ने क्या कुछ कहा:-

और पढ़ें: Dharmendra Pradhan Resigns LIVE: 27 जुलाई को लोकसभा पेपर लीक के खिलाफ नया बिल पेश करेगी सरकार.

BBC ने लिखा- सरकार ने छात्रों के गुस्से का सही अंदाजा नहीं लगाया

  • ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी BBC ने हेडलाइन लगाई- सरकार ने छात्रों के गुस्से का सही अंदाजा नहीं लगाया.
  • BBC ने लिखा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी सरकार आम तौर पर विरोध प्रदर्शनों के प्रति सख्त रुख अपनाती रही है. शायद ही कभी किसी बड़े आंदोलन के आगे झुकी हो.
  • इस बार सरकार को अंदाजा नहीं था कि छात्र आंदोलन इतना बड़ा और लंबा चलेगा. शुरुआत में कई हफ्तों तक आंदोलन को नजरअंदाज किया गया. पुलिस की सख्ती के बाद देशभर में तीखी प्रतिक्रिया हुई. सरकार पर दबाव काफी बढ़ गया.
  • धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के बाद आंदोलन में शामिल छात्रों, खासकर पहली बार किसी बड़े प्रदर्शन का हिस्सा बने युवाओं को अपनी जीत का अहसास हो रहा है.

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द गार्डियन ने लिखा- मोदी के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक का इस्तीफा

  • द गार्डियन ने लिखा कि 12 साल के शासन में यह पहली बार है, जब प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी और भरोसेमंद मंत्रियों में से एक को सार्वजनिक दबाव के कारण इस्तीफा देना पड़ा है.
  • इनका नेतृत्व नए बने युवा राजनीतिक संगठन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने किया. इस सप्ताह यह आंदोलन देशभर में युवाओं के बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गया.
  • धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिलते ही दिल्ली में जुटे हजारों सीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाया और इसे सरकार से जवाबदेही की अपनी मांग की बड़ी जीत बताया.

NYT ने लिखा- प्रदर्शनकारियों को ‘आतंकियों की बी-टीम’ कहा था, अब रिजाइन

  • न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा -शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. भारत में चल रहा छात्र आंदोलन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया था.
  • इस आंदोलन की अगुआई खुद को ‘कॉकरोच’ कहने वाले छात्र समूह कर रहे थे. इसे आतंकियों की B टीम कहा गया था.
  • अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन को और बल मिल सकता है और छात्र अपनी दूसरी मांगों को लेकर भी सरकार पर दबाव बढ़ा सकते हैं.

द डॉन: ‘कॉकरोच’ की जीत, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा

  • पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने लिखा- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की.
  • परीक्षा पेपर लीक मामलों की जिम्मेदारी तय करने की मांग को लेकर देशभर में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच इसे प्रदर्शनकारियों की बड़ी जीत माना जा रहा है.

अल जजीरा ने लिखा- भारत में छात्र आंदोलन की बड़ी जीत

  • अल जजीरा ने लिखा- छात्रों के आंदोलन के दबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया.
  • इस आंदोलन के जरिए युवाओं ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर अपना गुस्सा जाहिर किया.

CNN ने लिखा- एक मीम से शुरू हुए आंदोलन ने शिक्षा मंत्री की कुर्सी छीनी

  • CNN ने लिखा- भारत में लगातार बढ़ते छात्र आंदोलन के दबाव में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. पिछले कई दिनों से हजारों छात्र उनके इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे.
  • जो आंदोलन शुरुआत में एक मीम के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे देशभर में फैल गया. इसने छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को जवाबदेही, बेहतर अवसर और व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर एकजुट कर दिया.
  • धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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