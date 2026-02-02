By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कहा जाता है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, लेकिन अब इसी बात से करती हैं गुस्सा, 6 साल की उम्र में मिला था टैग
World Most Beautiful Girl: बचपन में खूबसूरती के टैग से मशहूर हुईं थाइलान ब्लोंडो (Thylane Blondeau) आज उस पहचान को खारिज करती हैं. उनका कहना है कि वह किसी खिताब से नहीं, अपनी शख्सियत और काम से पहचान पाना चाहती हैं.
इस लड़की को 6 साल की उम्र में सबसे खूबसूरत होने का टैग मिल चुका है, लेकिन अब इस टैग से उसे चिड़ होने लगी है. हम बात कर रहे हैं थाइलान ब्लोंडो (Thylane Blondeau) की. एक समय था जब ये नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा था, जब वह खुद ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाई थीं. महज 6 साल की उम्र में उन्हें मीडिया ने ‘दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की’ घोषित कर दिया था. ये टैग इतना ताकतवर था कि उसने उनके बचपन, किशोरावस्था और पहचान तीनों को प्रभावित किया.
थाइलान की कहानी पेरिस की सड़कों से शुरू होती है. 3 साल की उम्र में वह अपनी मां वेरोनिका लूब्री के साथ टहल रही थीं, तभी मशहूर डिजाइनर जीन पॉल गॉल्टियर की नजर उन पर पड़ी. इसके बाद मॉडलिंग की दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुल गए. कम उम्र में ही उन्होंने बड़े फैशन ब्रांड्स के लिए काम करना शुरू कर दिया और अंतरराष्ट्रीय मैगजीन में उनकी तस्वीरें छपने लगीं.
बोझ लगने लगा ‘मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल’ का टैग
छह साल की उम्र में मिला ‘मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल’ का टैग, जो शुरुआत में उन्हें समझ भी नहीं आया. बाद में एक इंटरव्यू में थाइलान ने कहा था कि बचपन में लोग जो तारीफ करते थे, वह उनके लिए मायने नहीं रखती थी. वह आम बच्चों की तरह खेलना, दोस्तों के साथ समय बिताना और सामान्य जिंदगी जीना चाहती थीं. जैसे-जैसे वह बड़ी हुईं, यह टैग उनके लिए बोझ बनता चला गया. उन्होंने महसूस किया कि खूबसूरती के एक खांचे में फिट कर दिया जाना उनकी असली पहचान को सीमित कर रहा है. उनके मुताबिक, वह खुद को कभी ‘दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की’ नहीं मानती थीं और न ही ऐसा बनना चाहती थीं.
उनका करियर में कई विवाद भी आए हैं. 10 साल की उम्र में एक फैशन शूट को लेकर बहस छिड़ गई थी, जिसमें उन पर बचपन में ही बड़े होने का दबाव डालने के आरोप लगे. इस दौर ने उन्हें जल्दी परिपक्व बना दिया और ये समझ सिखाई कि शोहरत की अपनी कीमत होती है. समय के साथ थाइलान ने खुद को नई पहचान देना शुरू किया.
हाल के वर्षों में उन्हें अपने लुक को लेकर अफवाहों का भी सामना करना पड़ा. थाइलान ने साफ कहा कि उन्होंने कभी कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कराई और लोग मेकअप को गलत समझ लेते हैं. साथ ही उन्होंने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी खुलकर बात की, जिससे उन्हें जिंदगी को नए नजरिए से देखने का मौका मिला.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें