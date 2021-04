World News: अमेरिका (America) के कैलिफोर्निया (California) में एक ऑफिस में गोलीबारी के दौरान एक बच्चे सहित चार लोगों की मौत हो गई. पुलिस की तरफ से जवाबी हमले में एक हमलावर घायल हो गया. यह घटना दक्षिणी कैलिफोर्निया के लॉस एंजिलिस (Los Angeles) के ऑरेंज (Orange) शहर के लिंकन एवेन्यू में स्थित दो मंजिला कार्यालय में घटित हुई है. घटना बुधवार की शाम साढ़े पांंच बजे की है. Also Read - Joe Biden: अमेरिका ने रूस के अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध, क्या नवलनी को मिलेगी रिहाई?

Police in Orange, California, south of Los Angeles, reported a shooting with "multiple victims at the scene including fatalities," but said the situation has been "stabilized" with no further threat to the public: Reuters

