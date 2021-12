World News Today: माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स (Microsoft Co-founder Bill Gates) ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है. इसी के साथ लोग अब महामारी के सबसे बुरे हिस्से में प्रवेश कर सकते है और हम सभी के घर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट दस्तक देने वाला है. गेट्स ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने अपनी अधिकांश छुट्टियों की योजनाओं को रद्द कर दिया है क्योंकि उनके करीबी दोस्त तेजी से कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो रहे हैं.Also Read - Indian Railways: भारतीय रेलवे को 26,338 करोड़ रुपये का घाटा, इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

अरबपति कारोबारी बिल गेट्स ने मंगलवार (21 दिसंबर) देर रात ट्वीट किया, 'जब ऐसा लग रहा था कि जीवन सामान्य हो जाएगा, हम महामारी के सबसे बुरे हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं. ओमिक्रॉन हम सभी के घर पर देगा. मेरे करीबी दोस्त कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और मैंने अपनी अधिकांश छुट्टियों की योजना रद्द कर दी हैं.' गेट्स ने कहा कि पहले के कोरोना वायरस वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है. यह जल्द ही दुनिया के हर देश को अपनी चपेट में ले लेगा.

उन्होंने लिखा, 'यह अभी तक सामने नहीं आया है कि ओमिक्रॉन आपको किस हद बीमार कर सकता है. हमें इसे तब तक गंभीरता से लेने की जरूरत है जब तक कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आती है. भले ही यह डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम घातक है लेकिन इसके दस्तक देने से कोरोना मामलों में तेजी से उछाल आया है.' गेट्स ने एक ट्वीट में कहा कि कुछ महीने खराब हो सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हम सही कदम उठाते हैं, तो 2022 में महामारी खत्म हो सकती है.'

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.

— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021