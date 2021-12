World News in Hindi: दक्षिणी सूडान के पश्चिमी कोडरेफन राज्य में एक सोने की खदान के ढह जाने से कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई है. यह घोषणा एक सरकारी कंपनी ने एक बयान में की. बयान में बीते मंगलवार को कहा गया कि ‘सूडानी मिनरल रिसोर्सेज कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक ने उम्म द्रैसाया खदान के ढहने के कारण 38 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया.’ सोने की खदान सूडान की राजधानी खार्तूम से लगभग 500 किमी पश्चिम में पश्चिम कोडरेफन राज्य के अल नुहुद शहर के पास स्थित है.Also Read - Omicron Spread In The World: ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया के अस्पतालों में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची मरीजों की संख्या

लोगों को पहले ही किया था आगाह

कंपनी के अनुसार, पश्चिम कोडरेफन राज्य की सरकार और राज्य की सुरक्षा समिति ने पहले खदान को बंद करने का निर्णय जारी करते हुए कहा कि यह खनन के लिए उपयुक्त नहीं है. हालांकि, लोग फिर भी इसमें गए और निर्णय के बावजूद फिर से खदान में काम किया.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सूडान में करोड़ों कर्मचारी पारंपरिक खनन उद्योग में काम कर रहे हैं, जिसमें लाल सागर, नाहर अल-नील, दक्षिण कॉडरेफान, पश्चिम कोडरेफान और उत्तरी राज्य शामिल हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पारंपरिक खनन सूडान में कुल सोने के उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत योगदान देता है, जो कि 93 टन प्रति वर्ष से ज्यादा है.