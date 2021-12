World News in Hindi: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Former President Of USA, Donald Trump) सितंबर 2020 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडन (Joe Biden) के साथ हुई पहली बहस से तीन दिन पहले ही कोरोना वायरस (Coronavirus News in Hindi) से संक्रमित पाए गए थे. यह दावा उनके पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज (Ex-Trump chief of staff Mark Meadows) ने अपनी नई किताब में किया है. इस किताब का आधिकारिक रूप से विमोचन सात दिसंबर को होगा.Also Read - Dulhan Ki Vidaai: बेटी को विदा होता देख पिता के छलक आए आंसू, फिर जो कहा भावुक कर देगा आपको | देखिए Video

मगर इससे पहले गार्जियन को मिली 'द चीफ ऑफ स्टाफ' नाम से लिखी किताब की कॉपी के मुताबिक तत्कालीन राष्ट्रपति कोरोना वायरस की जांच में संक्रमित पाए गए थे लेकिन कुछ समय बाद हुई जांच में रिपोर्ट निगेटिव आई और उन्होंने अपना सामान्य कामकाज शुरू कर दिया, जिसमें अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी के साथ बहस में शामिल होना भी था.

हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते बुधवार को इसे 'फर्जी खबर' करार दिया है. मालूम हो कि अगर मीडोज के खुलासे की पुष्टि होती है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि ट्रंप के कार्यकाल में व्हाइट हाउस अपने कर्मचारियों में संक्रमण फैलने के बावजूद वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहा था जबकि ट्रंप को अंतत: अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी. इधर पूर्व राष्ट्रपति ने कहा- 'मीडोज ने बताया कि मुझे पहली बहस से पहले कोविड-19 का संक्रमण था, यह फर्जी खबर है. जांच में साबित हुआ था कि पहली बहस से पहले मुझे संक्रमण नहीं था.'

मिडोज ने भी ट्रंप के बयान को बुधवार को रीट्वीट कर कहा कि पूर्व राष्ट्रपति सही हैं कि यह खबर फर्जी है. उनके अनुसार, दरअसल उस घटना को गलत संदर्भ में लिया गया है क्योंकि किताब में गलत रिपोर्ट आने की बात की गई है. उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से दो टेस्ट हुए थे जिनमें से एक में ट्रंप की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी लेकिन कुछ ही समय बाद दूसरी रिपोर्ट निगेटिव भी आई थी. (न्यूज एजेंसी एपी)