France में 300 से अधिक भारतीयों को लेकर जा रहे विमान को रोका गया, जानें क्या है वजह...

World News Today:’मानव तस्करी’ के संदेह में फ्रांस ने 300 से अधिक भारतीय यात्रियों को लेकर निकारागुआ (Nicaragua) जा रहे एक विमान को रोक दिया. विमान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से उड़ान भरी थी. अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. न्यूज एजेंसी AFP ने पेरिस के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के दफ्तर के हवाले से बताया कि यात्रियों के ‘मानव तस्करी का शिकार होने की आशंका’ की गुप्त सूचना मिलने के बाद यह कदम उठाया गया.

French authorities informed us of a plane w/ 303 people, mostly Indian origin, from Dubai to Nicaragua detained on a technical halt at a French airport. Embassy team has reached & obtained consular access. We are investigating the situation, also ensuring wellbeing of passengers.

