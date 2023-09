US Plane Missing: उड़ान के दौरान आसमान से गायब हो गया अमेरिका का घातक Fighter Jet F-35

अमेरिका का सबसे घातक लड़ाकू विमान एफ-35 फाइटर जेट (US F-35 Fighter Jet Missing) उड़ान के दौरान आसमान से ही लापता हो गया. दक्षिण कैरोलिना के नॉर्थ चार्ल्‍सटन एयरबेस से टेकऑफ के बाद से ही इसका कुछ अता पता नहीं. US मिलिट्री के अधिकारियों ने अब आम लोगों से विमान को ढूंढ़ने के लिए मदद मांगी है. अमेरिका का यह घातक लड़ाकू विमान (Fighter Jet) छिपकर मिशन को अंजाम देने में सक्षम है. घटना रविवार की है.

‘Guardian’ की रिपोर्ट के मुताबिक लापता होने के पहले पायलट ने विमान से खुद को इजेक्ट कर लिया था और सुरक्षित बाहर आ गए थे. पायलट का अस्पताल में इलाज चल रहा है. मरीन कोर विमान की तलाश में जुट गया है. एयरबेस ने ट्वीट कर स्‍थानीय नागरिकों से अपील की है. एयरबेस ने ट्वीट किया, ‘अगर F-35 का पता लगाने में मदद कर सकने लायक कोई भी जानकारी है तो प्लीज बेस डिफेंस ऑपरेशन सेंटर को कॉल कर इसकी जानकारी दें.’

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

बेस अधिकारियों के हवाले से ‘Guardian’ ने बताया कि चार्ल्सटन टाउन के उत्तर में दो झीलों के आसपास इसकी तलाश की जा रही है. मौसम ठीक होने के बाद दक्षिण कैरोलिना के न्‍याय विभाग का एक हेलीकॉप्टर भी तलाश में जुट गया है.

Now that I got that out of the way. How in the hell do you lose an F-35?

How is there not a tracking device and we’re asking the public to what, find a jet and turn it in?

— Nancy Mace (@NancyMace) September 18, 2023