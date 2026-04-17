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कितने साल में खत्म होगी तेल-गैस की किल्लत? ईरान युद्ध के असर पर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख का बड़ा दावा
Oil and Gas Shortage: इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेड फातिह बिरोल के मुताबिक, ईरान में युद्ध की वजह से पैदा हुई तेल-गैस की कमी से दुनिया को उबरने में दो साल लगेंगे.
Oil and Gas Shortage: एक बड़ा फ्यूल संकट सामने आ रहा है. ईरान में युद्ध की वजह से पैदा हुई एनर्जी की कमी से दुनिया को उबरने में दो साल लगेंगे. एक एनर्जी एक्सपर्ट ने ये चेतावनी दी है.
द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेड फातिह बिरोल के मुताबिक, तेल और गैस की सप्लाई को फिर से युद्ध (अमेरिका-ईरान-इजरायल युद्ध) से पहले के लेवल पर पहुंचने में दो साल लगेंगे. इससे पहले IEA के चीफ बिरोल ने चेतावनी दी थी कि यूरोप के पास सिर्फ छह हफ्ते का जेट फ्यूल बचा है.
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होर्मुज को जल्द खोलना होगा
बिरोल ने चेतावनी दी कि अगर तेल के अहम रास्ते होर्मुज जलडमरूमध्य को जल्द ही नहीं खोला गया, तो दुनिया को एनर्जी की काफी ज्यादा कीमतों के लिए तैयार रहना होगा.
कितना गंभीर संकट
- युद्ध के पहले लोड हुए टैंकर मंजिल पर पहुंच चुके हैं
- मार्च में कोई नया टैंकर लोड नहीं किया गया
- एशियाई बाजारों में तेल, गैस या ईंधन की कोई नई डिलीवरी नहीं हुई
- अगर होर्मुज बंद रहता है, तो जल्द बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होना शुरू हो जाएंगी
- मई में स्कूल की छुट्टियों के बाद लोग घूमने निकलते हैं तो संकट खड़ा होगा
बार-बार ऊपर-नीचे हो रहीं ईंधन की कीमत
मार्च की शुरुआत से ही एनर्जी की कीमतें आसमान छू रही हैं. ईरान ने अमेरिका और इजरायल के उस पर किए गए हमलों के जवाब में होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया था, स्थिति और ज्यादा विकट हो गई.
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अमेरिका-ईरान की दोहरी नाकेबंदी
ईरानियों ने पिछले हफ्ते इस जलडमरूमध्य को फिर से खोलने से मना कर दिया. हालांकि, इस शिपिंग लेन से जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही दो हफ़्ते के सीजफायर समझौते का एक अहम हिस्सा थी. इसके बाद अमेरिका ने होर्मुज को बाहर से बंद कर दिया और अपने कई जहाजों के साथ इसकी नाकेबंदी कर दी है.
हर देश में अलग असर
बिरोल ने आगे कहा कि यह असर हर देश में अलग-अलग होगा. उन्होंने समझाया कि इराक को उबरने में सऊदी अरब के मुकाबले कहीं ज़्यादा समय लगेगा. उन्होंने चिंता व्यक्त की कि बाजार होर्मुज जलडमरूमध्य के लंबे समय तक बंद रहने के प्रभावों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं.
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