दुनिया का सबसे बड़ा हनीट्रैप, दर्जनों खूबसूरत रूसी लड़कियों की देता लालच, जानिए किसने बुना जाल?
World Biggest Honeytrap: नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेफरी एपस्टीन के हनीट्रैप ऑपरेशन के पीछे रूस हो सकता है.
World Biggest Honeytrap: खुफिया सूत्रों का मानना है कि जेफरी एपस्टीन रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी की तरफ से ‘दुनिया का सबसे बड़ा हनीट्रैप ऑपरेशन’ चला रहा था. सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े तीन मिलियन से ज्यादा नए दस्तावेजों के जारी होने के बाद ये दावा किया गया है.
क्या पीछे थे मॉस्को और इजराइल
डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एपस्टीन अपने साथियों के नेटवर्क के लिए महिलाओं का इंतजाम करता था. पर नए दस्तावेज़ों के जारी होने से सीनियर सुरक्षा अधिकारियों के सनसनीखेज दावों को बल मिलता है कि एपस्टीन मॉस्को, और शायद इजराइल की तरफ से काम कर रहा था. अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों का यह भी मानना है कि एपस्टीन के रूसी संगठित अपराध से लंबे समय से संबंध थे, जो उसे ब्लैकमेल कर रहे हो सकते थे. इससे यह बात समझ में आती है कि एपस्टीन इतनी आसानी से रूस से ‘लड़कियों’ को कैसे बुला पाता था.
1,056 दस्तावेज में पुतिन का नाम
इन फाइलों में 1,056 दस्तावेज हैं जिनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम है और 9,629 में मॉस्को का जिक्र है. ऐसा लगता है कि एपस्टीन ने 2008 में वेश्यावृत्ति के लिए एक बच्चे का इंतजाम करने के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद भी पुतिन से मुलाकातें की थीं.
पुतिन के खिलाफ सबूत नहीं
हालांकि पुतिन और उनके जासूसों को सीधे एपस्टीन की गैर-कानूनी गतिविधियों से जोड़ने वाला कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है. लेकिन सूत्रों का यह भी दावा है कि जहां अमेरिकी सुरक्षा सेवाओं ने सालों तक एपस्टीन के रूसी कनेक्शन पर ‘नज़र रखी’, वहीं उनके ब्रिटिश समकक्ष एपस्टीन के एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर से कनेक्शन के कारण हिचकिचा रहे थे.
इस डेटा में एक ईमेल भी शामिल है जिसमें दावा किया गया है कि एक उद्योगपति ने एपस्टीन के एक सलाहकार से ‘रूसी लड़कियों के साथ सेक्स’ के कारण होने वाली यौन संचारित बीमारियों के इलाज के लिए दवा देने को कहा था. हालांकि उद्योगपति ने इसे ‘पूरी तरह से झूठा’ बताया है.
