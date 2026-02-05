By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दुनिया का पहला हाईब्रिड ड्रोन, CH YH-1000S इतना ताकतवर की उठा लेगा एक गैंडा
World’s First Hybrid Drone: हाइब्रिड-पावर्ड मानवरहित ट्रांसपोर्ट विमान CH YH-1000S ने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली है.
World’s First Hybrid Drone: चीन ने दुनिया का पहला हाइब्रिड-पावर्ड मानवरहित ट्रांसपोर्ट विमान बना लिया है. एक विश्लेषक ने कहा कि यह विमान अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को सप्लाई करने में मदद करके एक सैन्य “गेम चेंजर” साबित हो सकता है.
साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान का नाम CH YH-1000S है. इसने रविवार को दक्षिण-पश्चिमी शहर चोंगकिंग के एक हवाई अड्डे पर अपनी पहली उड़ान पूरी की.
क्या है सरकारी बयान
मंगलवार को, सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV ने CH YH-1000S को “दुनिया का पहला हाइब्रिड-पावर्ड मानवरहित ट्रांसपोर्ट विमान” बताया. CCTV ने कहा, ड्रोन में एक प्रमुख नई ऊर्जा वाहन कंपनी के साथ मिलकर विकसित एक हाई-पावर्ड हाइब्रिड पावर ट्रेन लगी है, जिससे टेक-ऑफ और लैंडिंग की दूरी काफी कम हो गई है और पेलोड और रेंज बढ़ गई है.
दो इंजन हैं इसमें
बेसलाइन वर्जन की तुलना में, CH YH-1000S एक हाइब्रिड पावर-प्लांट से लैस है. यह इसे एक या दोनों पावर स्रोतों – एक गैस-पावर्ड इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर पर काम करने की अनुमति देता है. CCTV ने कहा कि यह मॉडल अपने पिछले मॉडल, CH YH-1000 का एक बेहतर वर्जन है, जिसमें पारंपरिक पावर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था. उस मॉडल ने मई में अपनी पहली उड़ान पूरी की थी.
क्षमता
यह 1,200 किलोग्राम (2,600 पाउंड) कार्गो ले जा सकता है. यानी यह करीब 1000 किलो वजन वाले गैंडे से ज्यादा वजन उठा सकता है. इसकी रेंज 1,500 किलोमीटर (930 मील) है और ऑपरेटिंग समय 10 घंटे से अधिक है, और यह जटिल इलाकों में टेक-ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है.
क्या होंगे इस्तेमाल
CCTV ने कहा कि नए मॉडल का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय कार्गो डिलीवरी, आपातकालीन बचाव और आपदा राहत, समुद्री निगरानी और मौसम की निगरानी के लिए किया जा सकता है. हालांकि, विश्लेषकों ने इस तकनीक के संभावित सैन्य उपयोगों की ओर भी इशारा किया, उदाहरण के लिए ताइवान पर किसी भी हमले का समर्थन करने के लिए.
बता दें कि CH सीरीज़ के ड्रोन, जिन्हें चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी चाइना एकेडमी ऑफ़ एयरोस्पेस एयरोडायनामिक्स ने विकसित किया है.
