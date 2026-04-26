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आ गया दुनिया का पहला मल्टी रोबोट, जानें X1 की खूबियां और कौन से मिशन में आएगा काम?
World First Multi-Robot: यह रोबोट ह्यूमनॉइड्स और ड्रोन को मिलाकर बनाया गया है. इसका इस्तेमाल बचाव अभियानों में किया जाएगा.
World First Multi-Robot: वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है, जिसमें ह्यूमनॉइड्स और ड्रोन दोनों की खूबियां हैं. इसे दुनिया का पहला मल्टी रोबोट कहा जा रहा है. इसे एक्स वन का नाम दिया गया है.
द अर्थ डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, पासाडेना में, यह रोबोट कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CIT) के कैंपस में देखा गया था. इसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह एक सामान्य ह्यूमनॉइड्स जैसा है, जिसकी पीठ पर एक ड्रोन लगा हुआ है.
कहां होगा मल्टी रोबोट का इस्तेमाल
एक्स वन ऐसे मिशन के लिए बनाया गया है जो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम भरे या अफरा-तफरी वाले होते हैं. यह परीक्षण (test) एक बचाव अभियान की कहानी पर आधारित था, जिसमें X1 ने एक ‘तेज-तर्रार पहले जवाब देने वाले’ की भूमिका निभाई. वह इंसानी बचाव दल के पहुँचने से पहले ही उसने घटनास्थल का जायजा ले लिया.
इस रास्ते में ह्यूमनॉइड को कई तंग गलियों, दरवाजों और सीढ़ियों से गुजरना पड़ा और यह सब उसने अपने हवाई साथी (aerial partner) यानी ड्रोन को हवा में छोड़ने से पहले ही कर लिया था.
ड्रोन-रोबोट की जोड़ी कैसे काम करती है
इस काम की अगुवाई आरोन एम्स (Aaron Ames) ने की, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं. Caltech के सेंटर फॉर ऑटोनॉमस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज (CAST) के डायरेक्टर हैं. उनकी रिसर्च ऑटोनॉमस रोबोट्स पर केंद्रित है ऐसी मशीनें जो बिना किसी सीधे इंसानी निर्देश के खुद ही योजना बनाती हैं और चलती हैं.
तीन साल के एक प्रोजेक्ट में, Caltech और अबू धाबी के टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट (TII) के इंजीनियरों ने इन पिगीबैक रोबोट्स को एक मल्टी-रोबोट सिस्टम में बदल दिया. M4 और ह्यूमनॉइड के अलावा, इस प्रोजेक्ट में अबू धाबी और बोस्टन के विशेषज्ञ भी शामिल हैं, ताकि ये सभी हिस्से एक साथ मिलकर काम कर सकें.
एक्स-वन की खूबियां
- X1 का मुख्य हिस्सा एक बदला हुआ Unitree G1 ह्यूमनॉइड है
- ये दो पैरों पर चलता है और भारी सामान उठा सकता है
- इसकी पीठ पर एक मॉर्फिंग रोबोट लगा होता है
- मॉफिंग रोबोट ऐसा डिवाइस जो मिशन की जरूरतों के हिसाब से अपना आकार बदल लेता है
M4 अपने आस-पास के माहौल को समझने के लिए अपने साथ कैमरे, लिडार (lidar) और रेंज-फाइंडर जैसे उपकरण कैसे लेकर चलता है. कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैलिफोर्निया टेक्निकल टेक्नोलॉजी) के स्वायत्त प्रणाली और प्रौद्योगिकी केंद्र के निदेशक आरोन एम्स ने कहा, एम4 अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने दिखाया कि रोबोट लुढ़क सकता है, उड़ सकता है, झुक सकता है और उन बाधाओं पर संतुलन बना सकता है जो सरल मशीनों को विफल कर देती हैं.
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