न परमाणु युद्ध, न एलियन हमला, 2026 की इस तारीख को खत्म हो सकती दुनिया! जानें 65 साल पहले किसने की थी 'बम' फटने की भविष्यवाणी
World End Date: तीन शोधकर्ताओं ने 13 नवंबर, 2026 को दुनिया खत्म होने की आशंका के बारे में चेतावनी दी गई थी.
World End Date: दुनिया खत्म होने की एक भविष्यवाणी चर्चा में है क्योंकि इसमें 2026 को दुनिया का आखिरी साल बताया गया है. यह चेतावनी लगभग 65 साल पहले दी गई थी. खास बात यह है कि इस भविष्यवाणी को कम से कम साइंटिफिक कम्युनिटी से कुछ सपोर्ट मिला था.
क्या है दुनिया के अंत की तारीख
द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 1960 में, साइंस नाम के एक एकेडमिक जर्नल ने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के तीन रिसर्चर्स का एक पेपर पब्लिश किया था. इसमें शुक्रवार, 13 नवंबर, 2026 को दुनिया खत्म होने की संभावना के बारे में चेतावनी दी गई थी.
क्या बताया था दुनिया खत्म होने का कारण
हेंज वॉन फोर्स्टर, पेट्रीसिया एम मोरा और लॉरेंस डब्ल्यू एमियोट ने पिछली सदी में पश्चिमी समाज के ट्रेंड्स का अध्ययन करके यह चिंताजनक नतीजा निकाला था. तीनों की तबाही की भविष्यवाणी में न्यूक्लियर युद्ध, किसी एस्टेरॉयड का टकराना या किसी सुपर ज्वालामुखी का फटना शामिल नहीं था. तीनों विद्वान मानते थे कि बढ़ती आबादी से दुनिया खत्म हो सकती है. जनसंख्या विस्फोट हुआ तो कुछ नहीं बचेगा.
खाने को कुछ नहीं मिलेगा
हिसाब लगाया कि मेडिकल तरक्की ग्लोबल आबादी में बढ़ोतरी के ग्राफ में तेज़ी ला रही है. फोर्स्टर, मोरा और एमियोट ने कहा कि ग्रह पर लोगों की लगातार बढ़ती संख्या 2026 तक अनंत की ओर बढ़ेगी. इससे भोजन संकट खड़ा होगा और परिणामस्वरूप दुनिया में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा. ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस ने भी 1798 में सुझाव दिया था कि इंसानियत के पास, देर-सवेर, भोजन खत्म हो जाएगा.
तब कितनी थी जनसंख्या
1960 में लगभग तीन अरब लोग थे, लेकिन 2026 में आठ अरब से ज़्यादा इंसान हैं. आज आबादी कम नहीं हो रही है लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाए. माल्थस गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि खेती में हुई तरक्की बढ़ती आबादी का पेट भरने में कामयाब हो रही है.
