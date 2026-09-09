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दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले प्रधानमंत्री को मिलेगा 60 फीसदी हाइक, पीएम बोले- गुड गवर्नेंस का यही फॉर्म्यूला

सिंगापुर अपने राजनेताओं की सैलरी में 60 फीसदी से ज्यादा इजाफा करने जा रहा है. इसके बाद प्रधानमंत्री की सालाना सैलरी 27 करोड़ रुपये सालाना होगी.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 9, 2026, 9:43 AM IST
Singapore Prime Minister Lawrence Wong -ANI
सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने किया सैलरी में इजाफे का ऐलान (@ANI फोटो)
  • राजनेताओं को दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला देश है सिंगापुर
  • अमेरिकी राष्ट्रपति या G7 देशों के PM से भी ज्यादा सिंगापुर PM की सैलरी
  • सिंगापुर PM ने संसद को बताया मौजूदा सैलरी में 60 फीसदी होगा इजाफा
  • PM बोले- नेताओं को ज्यादा सैलरी देने से आता है सुशासन, वजह भी बताई

सिंगापुर ने अपने राजनेताओं की सैलरी में इजाफा करने का फैसला किया है. राजनेताओं की सैलरी में होने वाली यह नई हाइक 60 फीसदी से ज्यादा है, जिसके बारे में सुनकर दुनिया भर की आंखे चमक रही हैं. यह देश पहले से ही अपने पॉलिटिकल लीडर्स को दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले देशों में हैं. यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति और जी7 देशों की सभी राष्ट्र प्रमुखों से भी ज्यादा सैलरी यहां के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट पहले से ले रही है.

राजनीति में बढ़ता है आकर्षण

प्रधानमंत्री लॉरेंस वोन्ग ने मंगलवार को पार्लियामेंट को इस संबंध में बताया तो इससे यहां के नेताओं चेहरे पर मुस्कान आ गई. नेताओं की सैलरी में इजाफा करने के पीछे सिंगापुर का तर्क है कि इससे राजनीति की ओर प्रतिभाशाली लोग आकर्षित होते हैं और वे गुड गवर्नेंस (सुशासन) के लिए काम करते हैं. इसके बावजूद सिंगापुर में यह मुद्दा संवेदनशील मुद्दों में से एक है क्योंकि यहां कैबिनेट के सदस्यों की आय पहले से ही देश के आम नागरिकों की आय से कहीं अधिक है.

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₹27 करोड़ सालाना होगी सिंगापुर के पीएम की सैलरी

प्रधानमंत्री वोंग ने बताया कि इस संशोधन के बाद उनकी सालाना सैलरी 2.2 मिलियन सिंगापुर डॉलर (भारतीय रुपयों में 16.5 करोड़) से बढ़कर 3.6 मिलियन सिंगापुर डॉलर यानी 27 करोड़ रुपये हो जाएगा. उपप्रधानमंत्री की सैलरी (SgD 1.87 मिलियन) 14.02 करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 23 करोड़ रुपये सालाना, जबकि कैबिनेट मंत्रियों को मिलने वाली सैलरी 13.4 करोड़ रुपये से बढ़कर 21.59 करोड़ रुपये हो जाएगी. हालांकि यह मंत्रियों की वरिष्ठता और उनके पोर्टफोलियों पर भी निर्भर होगी.

वोंग ने बताया- बढ़ी सैलरी का क्या करेंगे?

वोंग ने कहा कि वह अपने बचे हुए पूरे कार्यकाल के दौरान अपनी सैलरी के बढ़े हुए हिस्से को ‘किसी अच्छे काम’ के लिए दान कर देंगे. वोंग ने कहा कि सैलरी हाइक के पीछे असल मुद्दा यह है कि ‘क्या आने वाले दशकों में सिंगापुर में ऐसी राजनीतिक लीडरशिप बनी रहेगी, जिसकी हमारे देश को आगे ले जाने के लिए ज़रूरत है.’ उन्होंने कहा, ‘हमारी शुरुआत यहीं से होती है: अच्छी सरकार अच्छी लीडरशिप पर निर्भर करती है.’

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Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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