World's longest name place is located in New Zeland: दुनिया में तरह तरह के ऐसे स्थान हैं जिनका नाम बेहद अजीबों-गरीब है. कुछ स्थानों के नाम तो ऐसे हैं कि उनका नाम लेने में ही पसीने छूट जाएंगे. एक ऐसा ही स्थान न्यूजीलैंड में हॉक खाड़ी में (Hawke's Bay) में Porangahau के नजदीक स्थित एक पहाड़ी है. इसका नाम ऐसा है कि लेने में अच्छे-अच्छे लोगों के पसीने छूट जाएंगे. दुनिया शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे इस स्थान की पूरी स्पेलिंग पता हो और वह इसे एक बार में बोल सके.

क्या है नाम

जिस स्थान के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम 'Taumata whakatangi hangakoauau o tamatea turi pukakapiki maunga horo nuku pokai whenua kitanatahu' है. इस स्थान को स्थानीय भाषा में टॉमेटा हिल भी कहा जाता है. लेकिन पूरा नाम जानकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएंगे और एक बार में पूरी स्पेलिंग बोल पाना असंभव है.

बेहद खूबसूरत है यह स्थान

बता दें कि दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो बेहद खूबसूरत हैं लेकिन उनका नाम उतना ही पेचींदा है. न्यूजीलैंड डॉट कॉम पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्थान के नाम में 85 अक्षर हैं. इसकी स्पेलिंग याद करने से ज्यादा इसका उच्चारण करने में है. वैसे सच ये भी है कि हर कोई इस स्थान का नाम उचित तरीके से ले पाए यह संभव भी नहीं है.

वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम

न्यूजीलैंड की ये पहाड़ी का नाम इतना बड़ा है कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है. अगर आप खुद को बहुत होशियार समझते हैं तो आप भी इस पहाड़ी के स्पेलिंग को याद करके देखिए और प्रयास करिए कि इसका उच्चारण किया जा सके. लेकिन संभवत: आप असफल होंगे.