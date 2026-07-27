दुनिया का सबसे अनोखा झंडा, न स्क्वायर...न रेक्टेंगल, फिर भी है राष्ट्रीय पहचान

किसी भी देश का झंडा उसकी पहचान और गौरव का प्रतीक होता है. दुनिया के ज्यादातर देशों के झंडे चौकोर या आयताकार आकार के होते हैं. लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसका राष्ट्रीय ध्वज बाकी सभी देशों से बिल्कुल अलग है. ये झंडा ना तो चौकोर है और ना ही आयताकार. अपनी अनोखी बनावट की वजह से ये दुनिया का सबसे अलग राष्ट्रीय झंडा माना जाता है. जानकर चौंक जाएंगे कि ये खास झंडा भारत के पड़ोसी देश नेपाल का है. नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज का आकार सामान्य झंडों से अलग है. नेपाल का झंडा दो त्रिकोणों को जोड़कर बनाया गया है. ये दोनों त्रिकोण ऊपर और नीचे एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, जो इसे बाकी झंडों से अलग पहचान देते हैं.
नेपाल के झंडे में खासतौर से लाल और नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है. लाल रंग नेपाल के लोगों की बहादुरी और साहस को दर्शाता है. यह रंग नेपाल के राष्ट्रीय फूल लाल गुरांस से भी जुड़ा हुआ है. वहीं, झंडे के किनारों पर मौजूद नीला रंग शांति और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है. झंडे पर सफेद रंग से बने सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह भी खास महत्व रखते हैं. सूर्य और चंद्रमा नेपाल की लंबी उम्र और हमेशा बने रहने वाली समृद्धि का संकेत देते हैं. इसका मतलब है कि नेपाल की पहचान और अस्तित्व सूर्य और चंद्रमा की तरह हमेशा कायम रहे.
नेपाल के इस अनोखे झंडे को आधिकारिक रूप से 16 दिसंबर 1962 को अपनाया गया था. उस समय नेपाल में नया संवैधानिक शासन लागू हुआ था. तब से यह झंडा देश की संस्कृति, इतिहास और पहचान का अहम हिस्सा बना हुआ है. आकार के मामले में नेपाल का झंडा पूरी दुनिया में सबसे अलग है. यही वजह है कि सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं. यह झंडा सिर्फ नेपाल की पहचान नहीं है, बल्कि यह बताता है कि किसी देश की पहचान उसके इतिहास और संस्कृति से भी जुड़ी होती है. दुनिया के बाकी देशों के झंडे भले ही एक जैसे आकार में दिखाई देते हों, लेकिन नेपाल का यह अनोखा झंडा अपनी अलग पहचान और खास डिजाइन के कारण हमेशा चर्चा में रहता है.
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