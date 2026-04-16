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ये तो स्पेस पर कब्जे का प्लान है! एलन मस्क लॉन्च करेंगे इतने लाख सैटेलाइट, भर जाएगी पृथ्वी की पूरी कक्षा
Elon Musk Satellites: रूस-यूक्रेन युद्ध लेकर ईरान युद्ध तक ने दिखा दिया है कि जंग में सैटेलाइट और इंटरनेट किस तरह ताकत का पूरा खेल पलट सकते हैं.
Elon Musk Satellites: दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने दुनिया को चौंका देने वाले नए प्लान के साथ हाजिर हैं. मस्क और उनकी कंपनी स्टारलिंक ने मेरिकी नियामक संस्था, फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) के पास एक आवेदन जमा किया है. इस आवेदन में एलन मस्क ने दस लाख तक सैटेलाइट्स का एक समूह लॉन्च करने की अनुमति मांगी है.
किन क्षेत्रों में होगा इन सैटेलाइट का इस्तेमाल
डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, ये दस लाख सैटेलाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की कंप्यूटिंग क्षमता के लिए कक्षीय डेटा केंद्र के तौर पर काम करेंगे. ये सौर ऊर्जा से संचालित होंगे. नेविगेशन, जलवायु संबंधी शोध और पृथ्वी की निगरानी जैसे क्षेत्रों में सैटेलाइट्स तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं. लेकिन, संचार के क्षेत्र में इनकी जरूरत सबसे ज्यादा है.
क्या है विशेषज्ञों को डर
विशेषज्ञ कहते हैं कि जल्द जो कोई भी अंतरिक्ष पर अपना वर्चस्व स्थापित करेगा, उसके पास पृथ्वी पर हमारे जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति होगी. पहले लगता था कि यह शक्ति अमेरिका के पास होगी या चीन के पास. किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में हो सकती है. जैसे की एलन मस्क.
स्टारलिंक की ताकत
एलन मस्क ने 2019 में अपने पहले स्टारलिंक सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया था. उन्होंने वादा किया था कि ये सैटेलाइट्स दुनिया के सबसे दूरदराज के इलाकों में भी तेज ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाएंगे. सात साल बाद स्टारलिंक अमेरिका में कक्षा में लॉन्च किए गए कुल अंतरिक्ष यानों में से 95 प्रतिशत और दुनिया भर के कुल अंतरिक्ष यानों में से 50 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है.
तारामंडल भी मस्क के सैटेलाइट्स की चमक के आगे फीके पड़ जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पृथ्वी को ‘मच्छरों के झुंड की तरह’ घेरे हुए हैं. पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर, 27358 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से सफर करते हुए, ये सैटेलाइट पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 90 मिनट से थोड़ा ही ज्यादा समय लेते हैं.
मस्क के रॉकेट का कमाल
यह उपलब्धि एलन मस्क की एयरोस्पेस कंपनी SpaceX के दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले रॉकेट्स की सफलता की बदौलत हासिल हुई है. इन रॉकेट्स ने सैटेलाइट लॉन्च करने की लागत को 90 प्रतिशत कम किया है. अब अंतरिक्ष में लगभग 10,000 स्टारलिंक अंतरिक्ष यान मौजूद हैं – जो कक्षा में मौजूद कुल 14,500 सैटेलाइट्स का दो-तिहाई हिस्सा हैं. मस्क की योजना ऐसे और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करने की है.
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